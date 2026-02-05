Печиво "Наполеон" – це естетичні трубочки, які виходять ніжними, наче морозиво. Якщо звичний торт вже не дарує таких емоцій, настав час обіграти рецепт по-новому з порталом "Господинька".
Як приготувати печиво "Наполеон"?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів холодної води;
– 1 яйце;
– по пів чайної ложки солі та оцту;
– 500 грамів борошна;
– 250 грамів холодного вершкового масла;
крем:
– 150 грамів вершкового масла;
– 250 грамів згущеного молока;
– 300 мілілітрів вершків (33%).
Вишуканість, яку варто спробувати / Фото "Господинька"
Приготування:
- Змішуємо яйце з водою, оцтом та сіллю.
- Борошно просіюємо, до нього натираємо масло, зʼєднуємо дві маси та змішуємо тісто. Ділимо на 2 частини, розкатуємо на прямокутники, посипаємо борошном, складаємо конвертиком і відправляємо у морозилку на 20 хвилин.
- З фольги робимо трубочку. Тісто розкачуємо, нарізаємо смужками й формуємо трубочки.
- Випікаємо на пергаменті при 180 градусах 25 – 30 хвилин.
- Тим часом робимо крем. Масло збиваємо до пишності, потім додаємо згущене молоко та охолоджені вершки. Перекладаємо крем у кондитерський пакет.
- 5 – 6 трубочок перебиваємо в крихту для прикраси, решту наповнюємо кремом і обвалюємо у крихті.
Хто створив торт "Наполеон"?
Достеменне походження торта "Наполеон" невідоме. Однак у Франції та Італії здавна робили схоже тістечко "мільфей", рецепт якого датований 1651 роком, розповідає Deseret.
Вже у XIX столітті, рецепт вдосконалив "кухар королів" Марі-Антуан Карем, який вважається батьком високої французької кухні. Він зробив шари тіста неймовірно тонкими, а крем – ніжнішим.
Росіяни намагалися просунути вигадку, нібито торт створили вони на честь перемоги над імператором, однак нічого в них не вийшло.
