Крем повинен не просто бути ніжним, а й добре тримати форму – від цього залежить естетика вашого десерту. Універсальний рецепт від порталу "Господинька" забезпечує саме такий результат.

Як зробити універсальний крем для тортів?

Час : 5

: 5 Порцій: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів жирної сметани;

– 100 грамів цукру;

– 400 грамів вершків;

– 2 чайні ложки ванільного цукру.

Ніжна вишуканість без зусиль / Фото Freepik

Приготування:

Усі інгредієнти повинні бути добре охолодженими. Сметану зʼєднуємо з цукром та чекаємо, поки він розчиниться. Збиваємо сметану з ванільним цукром до стійких піків. На них має бути чітко видно візерунок від вінчиків. Додаємо сметану до вершків та збиваємо до густішої консистенції, але недовго, щоб не перетворити вершки на масло. Використовуємо для десерту.

Чому для крему треба жирні вершки та сметана?

Жирність молочних продуктів для крему – ключова для якості результату. Це той випадок, коли економія точно зайва, наголошує Fajne gotowanie.

Саме завдяки цьому крем буде стабільним та повітряним без використання загущувачів. А ще саме жирні вершки та сметана забезпечують "пломбірний" відтінок смаку.

