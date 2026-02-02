Пиріжки з яблуками – це легко, швидко та неймовірно смачно. замішуємо тісто ложкою, додаємо начинку, швидко смажимо та насолоджуємося коротким відпочинком з рецептом порталу Shuba.
Як приготувати ліниві пиріжки з яблуками?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 350 грамів борошна;
– 50 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– 60 грамів цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яблука;
– 200 грамів сметани;
– 10 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
посипка:
– 50 грамів цукру;
– 10 грамів меленої кориці.
Велика порція задоволення / Скриншот з відео "Бабусині поради"
Приготування:
- У глибоку миску вбийте яйце, додайте цукор, ванільний цукор і дрібку солі, ретельно перемішайте вінчиком.
- Влийте сметану та молоко, знову добре збийте.
- Всипте просіяне борошно разом із розпушувачем і замісіть гладке тісто вінчиком або ложкою.
- Яблука вимийте, видаліть серцевину та наріжте дрібними кубиками.
- Додайте фрукти до тіста й обережно перемішайте.
- Змастіть руки олією, відщипуйте невеликі порції тіста та сформуйте овальні пиріжки однакового розміру.
- На сковороді розігрійте олію й посмажте пиріжки на середньому вогні по 2 – 3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.
- Готові пиріжки викладіть на паперовий рушник.
- У мисці змішайте цукор із корицею та обваляйте в цій суміші ще теплі пиріжки.
Які яблука обрати на пиріжки?
Начинка для пиріжків повинна бути не тільки смачною, а й естетично привабливою. Якщо неправильно вибрати яблука, то в результаті отримаєте безформну масу, розповідає портал Pysznosci.
Насамперед шукайте кислі або кисло-солодкі сорти з щільним м’якушем. Кислинка – обов'язкова умова, бо при запіканні з цукром вона дає той самий багатий, збалансований смак.
Найкращим вибором для випічки вже багато років залишається "Семеренко" (зелені міцні яблука з цяточками) або "Антонівка". Вони не розлазяться в кашу, а стають ніжними, зберігаючи форму шматочків. Також для пиріжків чудово підійдуть "Гренні Сміт" або "Джонаголд".
