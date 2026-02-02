Пиріжки з яблуками – це легко, швидко та неймовірно смачно. замішуємо тісто ложкою, додаємо начинку, швидко смажимо та насолоджуємося коротким відпочинком з рецептом порталу Shuba.

Як приготувати ліниві пиріжки з яблуками?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів борошна;

– 50 мілілітрів молока;

– 1 яйце;

– 60 грамів цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 2 яблука;

– 200 грамів сметани;

– 10 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

посипка:

– 50 грамів цукру;

– 10 грамів меленої кориці.

Велика порція задоволення / Скриншот з відео "Бабусині поради"

Приготування:

У глибоку миску вбийте яйце, додайте цукор, ванільний цукор і дрібку солі, ретельно перемішайте вінчиком. Влийте сметану та молоко, знову добре збийте. Всипте просіяне борошно разом із розпушувачем і замісіть гладке тісто вінчиком або ложкою. Яблука вимийте, видаліть серцевину та наріжте дрібними кубиками. Додайте фрукти до тіста й обережно перемішайте. Змастіть руки олією, відщипуйте невеликі порції тіста та сформуйте овальні пиріжки однакового розміру. На сковороді розігрійте олію й посмажте пиріжки на середньому вогні по 2 – 3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Готові пиріжки викладіть на паперовий рушник. У мисці змішайте цукор із корицею та обваляйте в цій суміші ще теплі пиріжки.

Які яблука обрати на пиріжки?

Начинка для пиріжків повинна бути не тільки смачною, а й естетично привабливою. Якщо неправильно вибрати яблука, то в результаті отримаєте безформну масу, розповідає портал Pysznosci.

Насамперед шукайте кислі або кисло-солодкі сорти з щільним м’якушем. Кислинка – обов'язкова умова, бо при запіканні з цукром вона дає той самий багатий, збалансований смак.

Найкращим вибором для випічки вже багато років залишається "Семеренко" (зелені міцні яблука з цяточками) або "Антонівка". Вони не розлазяться в кашу, а стають ніжними, зберігаючи форму шматочків. Також для пиріжків чудово підійдуть "Гренні Сміт" або "Джонаголд".

