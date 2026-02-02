Пирожки с яблоками – это легко, быстро и невероятно вкусно. замешиваем тесто ложкой, добавляем начинку, быстро жарим и наслаждаемся коротким отдыхом с рецептом портала Shuba.

Как приготовить ленивые пирожки с яблоками?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 350 граммов муки;

– 50 миллилитров молока;

– 1 яйцо;

– 60 граммов сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 яблока;

– 200 граммов сметаны;

– 10 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли;

посыпка:

– 50 граммов сахара;

– 10 граммов молотой корицы.

Большая порция удовольствия / Скриншот из видео "Бабушкины советы"

Приготовление:

В глубокую миску вбейте яйцо, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли, тщательно перемешайте венчиком. Влейте сметану и молоко, снова хорошо взбейте. Всыпьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесите гладкое тесто венчиком или ложкой. Яблоки вымойте, удалите сердцевину и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте фрукты в тесто и осторожно перемешайте. Смажьте руки маслом, отщипывайте небольшие порции теста и сформируйте овальные пирожки одинакового размера. На сковороде разогрейте масло и пожарьте пирожки на среднем огне по 2 – 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце. В миске смешайте сахар с корицей и обваляйте в этой смеси еще теплые пирожки.

Какие яблоки выбрать на пирожки?

Начинка для пирожков должна быть не только вкусной, но и эстетически привлекательной. Если неправильно выбрать яблоки, то в результате получите бесформенную массу, рассказывает портал Pysznosci.

Первым делом ищите кислые или кисло-сладкие сорта с плотной мякотью. Кислинка – обязательное условие, потому что при запекании с сахаром она дает тот самый богатый, сбалансированный вкус.

Лучшим выбором для выпечки уже много лет остается "Семеренко" (зеленые крепкие яблоки с крапинками) или "Антоновка". Они не разлазятся в кашу, а становятся нежными, сохраняя форму кусочков. Также для пирожков прекрасно подойдут "Гренни Смит" или "Джонаголд".

