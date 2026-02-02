Пирожки с яблоками – это легко, быстро и невероятно вкусно. замешиваем тесто ложкой, добавляем начинку, быстро жарим и наслаждаемся коротким отдыхом с рецептом портала Shuba.
Как приготовить ленивые пирожки с яблоками?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 350 граммов муки;
– 50 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 60 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яблока;
– 200 граммов сметаны;
– 10 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
посыпка:
– 50 граммов сахара;
– 10 граммов молотой корицы.
Большая порция удовольствия / Скриншот из видео "Бабушкины советы"
Приготовление:
- В глубокую миску вбейте яйцо, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли, тщательно перемешайте венчиком.
- Влейте сметану и молоко, снова хорошо взбейте.
- Всыпьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесите гладкое тесто венчиком или ложкой.
- Яблоки вымойте, удалите сердцевину и нарежьте мелкими кубиками.
- Добавьте фрукты в тесто и осторожно перемешайте.
- Смажьте руки маслом, отщипывайте небольшие порции теста и сформируйте овальные пирожки одинакового размера.
- На сковороде разогрейте масло и пожарьте пирожки на среднем огне по 2 – 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
- Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце.
- В миске смешайте сахар с корицей и обваляйте в этой смеси еще теплые пирожки.
Какие яблоки выбрать на пирожки?
Начинка для пирожков должна быть не только вкусной, но и эстетически привлекательной. Если неправильно выбрать яблоки, то в результате получите бесформенную массу, рассказывает портал Pysznosci.
Первым делом ищите кислые или кисло-сладкие сорта с плотной мякотью. Кислинка – обязательное условие, потому что при запекании с сахаром она дает тот самый богатый, сбалансированный вкус.
Лучшим выбором для выпечки уже много лет остается "Семеренко" (зеленые крепкие яблоки с крапинками) или "Антоновка". Они не разлазятся в кашу, а становятся нежными, сохраняя форму кусочков. Также для пирожков прекрасно подойдут "Гренни Смит" или "Джонаголд".
