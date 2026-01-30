Этот десерт стал хитом социальных сетей. Всего два ингредиента, немного терпения – вы уже наслаждаетесь вкусным десертом, который не уступает "Птичьему молоку". Повторяйте рецепт с TikTok light__fruits.
Читайте также Бюджетный торт "Пьяная вишня" от Лилии Цвит: делаем большую порцию удовольствия своими руками
Как приготовить быстрый десерт?
- Время: 10 минут + застывание
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 пачки желе;
– 250 граммов творога 250 граммов творога.
Готовим десерт, который покорил соцсети: видео
Приготовление:
- Залейте желе кипятком и хорошо перемешайте.
- Перебейте массу блендером несколько минут, добавьте творог и еще раз взбейте до полной однородности без комочков.
- Готовую смесь перелейте в силиконовую форму и поставьте в холодильник до застывания.
- Десерт должен хорошо держать форму и легко нарезаться.
Почему конфеты "Птичье молоко" получили такое название?
Первое суфле в шоколаде сделали в Польше в 1930-х годах. Название десерта должно было подчеркивать его уникальность, рассказывает Beszamel.
Издавна птичье молоко существовало в поговорках и поверьях как нечто несуществующее. Отсюда и пошло название конфет, которые стали известны на весь мир.
Что вкусного приготовить?
Попробуйте быстрый "Тирамису" за 10 минут.
Или же можно сделать торт "Дамские пальчики", который покоряет даже привередливых гурманов.