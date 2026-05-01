Именно поэтому 1 мая, в День подсолнечника, особенно уместно вспомнить рецепты, где этот продукт звучит по-разному. Какие же вкусности можно из него приготовить? Ароматную выпечку, вкусный десерт и, конечно, закуску к пиву.

Как приготовить домашнюю халву из семян подсолнечника за 10 минут?

Время : 10 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов очищенных семян подсолнечника;

– 1 яичный белок;

– 200 граммов сахара;

– 55 миллилитров воды.

Это лакомство вам понравится: смотрите видео

Приготовление:

Семена подсолнечника обжарьте на сухой сковороде до равномерной золотистой корочки, после чего еще горячим измельчите в блендере до пастообразной массы. В кастрюле соедините сахар и воду, поставьте на огонь и варите сироп до готовности – он должен дойти до состояния, когда из него можно сформировать воздушный "пузырь" с помощью вилки. Параллельно взбейте яичный белок до устойчивых пиков. Не прекращая взбивания, тонкой струйкой влейте горячий сироп в белок и продолжайте взбивать, пока масса станет однородной и густой. Готовую белковую смесь переложите к измельченным семенам и тщательно перемешайте до равномерного сочетания. Полученную массу переложите в форму, разровняйте и оставьте до полного охлаждения и застывания. После этого нарежьте порционно и подавайте.

Перші переможці вже отримали свої призи від Руни! А ви ще не долучились? У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу і беріть участь у розіграші призів від бренду. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Как испечь багеты с семенами подсолнечника и итальянскими травами?

Этот рецепт не требует изнурительного замеса, зато есть то мягкое тесто и необычные добавки. Итальянские травы делают аромат более выразительным, а обжаренные семечки добавляют текстуры, пишет Cookpad.

Время : 45 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 миллилитров воды;

– 120 граммов семян подсолнечника;

– 100 миллилитров масла;

– 2 чайные ложки соли;

– 8 граммов сухих дрожжей;

– 2 чайные ложки итальянских трав;

– 550 граммов пшеничной муки.

Какая это вкуснятина / Фото cookpad

Приготовление:

Семена подсолнечника обжарьте на сухой сковороде на среднем огне до золотистого цвета и дайте им немного остыть. В большой миске соедините воду, обжаренные семечки, соль, итальянские травы и масло, добавьте сухие дрожжи и перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте просеянную муку и перемешайте тесто ложкой, после чего выложите его на рабочую поверхность и коротко вымесите руками несколько минут – тесто должно стать мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Переложите его в миску, накройте пищевой пленкой или пакетом и оставьте в теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно хорошо подошло. Готовое тесто осторожно выложите на стол, не обминая, чтобы сохранить пористую структуру, разделите на 4 равные части и руками сформируйте длинные багеты по размеру противня. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом или ковриком. Поставьте в холодную духовку, включите режим верх-низ с конвекцией и установите температуру 180 градусов. Выпекайте примерно 35 минут до румяной корочки. Готовые багеты достаньте из духовки, дайте им полностью остыть.

Как пожарить подсолнечные семечки на сковороде?

Время : 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 литровая банка семечек подсолнечника;

– 1/2 чайной ложки растительного масла.

Это любят все: смотрите видео

Приготовление:

Семена тщательно промойте под проточной водой, чтобы смыть пыль и мелкий мусор, после чего дайте стечь лишней воде. Разогрейте сковороду и выложите семечки, жарьте на среднем огне примерно 7 – 8 минут, постоянно помешивая, чтобы они равномерно поджаривались и не подгорели. Когда семечки начнут характерно потрескивать, добавьте растительное масло, перемешайте и продолжайте жарить еще 4 – 5 минут. Готовые семечки сразу пересыпьте на бумажное полотенце, заверните и оставьте примерно на 10 минут, чтобы они "дошли" и стали более хрустящими. После полного остывания переложите в сухую банку с крышкой – так семечки сохранят свежесть и хрусткость даже на следующий день.

Как быстро чистить семечки подсолнечника?

Семена подсолнечника давно стали привычной закуской, которую хорошо знают и любят. Они имеют характерный солоноватый и слегка ореховый вкус, а сам процесс поедания часто превращается в отдельную привычку – когда берут сразу несколько семян и разлущивают их одна за другой.

Для многих это часть отдыха, которая не требует спешки. Впрочем, существует значительно более простой способ справиться со скорлупой без лишних движений.

Положите одну семечку между коренными зубами и осторожно нажмите, чтобы скорлупа треснула. Затем языком отделите ядро от шелухи, скорлупу выплюньте в мусорку или в другое незаметное место, а семена съешьте. Далее просто повторяйте то же движение со следующим семечком,

– делится Джефф Вудворд, частный шеф-повар и владелец ресторана The Rogue Chef в штате Миссури.

Именно благодаря такому способу можно легко и просто лакомиться подсолнечными семечками!

Что еще оригинального приготовить?

Зразы с начинкой – это большая порция кулинарного удовольствия, Особенно, когда в роли наполнения выступают ветчина и сыр.

Для приготовления этого блюда следует использовать картофель с высоким содержанием крахмала. Это могут быть сорта "Славянка" или "Беллароза" – пюре будет нежным, а блюдо – незабываемым.