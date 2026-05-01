Саме тому 1 травня, у День соняшника, особливо доречно згадати рецепти, де цей продукт звучить по-різному. Які ж смаколики можна з нього приготувати? Ароматну випічку, смачний десерт і, звичайно, закуску до пива.

Як приготувати домашню халву із насіння соняшнику за 10 хвилин?

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів очищеного насіння соняшнику;

– 1 яєчний білок;

– 200 грамів цукру;

– 55 мілілітрів води.

Приготування:

Насіння соняшнику обсмажте на сухій сковорідці до рівномірної золотистої скоринки, після чого ще гарячим подрібніть у блендері до пастоподібної маси. У каструлі з’єднайте цукор і воду, поставте на вогонь і варіть сироп до готовності – він має дійти до стану, коли з нього можна сформувати повітряну "бульбашку" з допомогою виделки. Паралельно збийте яєчний білок до стійких піків. Не припиняючи збивання, тонкою цівкою влийте гарячий сироп у білок і продовжуйте збивати, поки маса стане однорідною та густою. Готову білкову суміш перекладіть до подрібненого насіння й ретельно перемішайте до рівномірного поєднання. Отриману масу перекладіть у форму, розрівняйте й залиште до повного охолодження та застигання. Після цього наріжте порційно та подавайте.

Як спекти багети з насінням соняшнику та італійськими травами?

Цей рецепт не вимагає виснажливого замісу, зате є те м’яке тісто і незвичні добавки. Італійські трави роблять аромат виразнішим, а обсмажене насіння додає текстури, пише Cookpad.

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів води;

– 120 грамів насіння соняшнику;

– 100 мілілітрів олії;

– 2 чайні ложки солі;

– 8 грамів сухих дріжджів;

– 2 чайні ложки італійських трав;

– 550 грамів пшеничного борошна.

Яка це смакота / Фото cookpad

Приготування:

Насіння соняшнику обсмажте на сухій сковорідці на середньому вогні до золотистого кольору й дайте йому трохи охолонути. У великій мисці з’єднайте воду, обсмажене насіння, сіль, італійські трави та олію, додайте сухі дріжджі й перемішайте до однорідності. Поступово всипте просіяне борошно та перемішайте тісто ложкою, після чого викладіть його на робочу поверхню і коротко вимісіть руками кілька хвилин – тісто має стати м’яким, еластичним і не липнути до рук. Перекладіть його в миску, накрийте харчовою плівкою або пакетом і залиште в теплому місці приблизно на 1 годину, щоб воно добре підійшло. Готове тісто обережно викладіть на стіл, не обминаючи, щоб зберегти пористу структуру, розділіть на 4 рівні частини й руками сформуйте довгі багети за розміром дека. Перекладіть заготовки на деко, застелене пергаментом або килимком. Поставте у холодну духовку, увімкніть режим верх-низ із конвекцією та встановіть температуру 180 градусів. Випікайте приблизно 35 хвилин до рум’яної скоринки. Готові багети дістаньте з духовки, дайте їм повністю охолонути.

Як посмажити соняшникове насіння на пательні?

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 літрова банка соняшникового насіння;

– 1/2 чайної ложки рослинної олії.

Приготування:

Насіння ретельно промийте під проточною водою, щоб змити пил і дрібне сміття, після чого дайте стекти зайвій воді. Розігрійте пательню й викладіть насіння, смажте на середньому вогні приблизно 7 – 8 хвилин, постійно помішуючи, щоб воно рівномірно підсмажувалося й не підгоріло. Коли зернята почнуть характерно потріскувати, додайте рослинну олію, перемішайте й продовжуйте смажити ще 4 – 5 хвилин. Готове насіння одразу пересипте на паперовий рушник, загорніть і залиште приблизно на 10 хвилин, щоб воно "дійшло" та стало більш хрустким. Після повного охолодження перекладіть у суху банку з кришкою – так насіння збереже свіжість і хрумкість навіть наступного дня.

Як швидко чистити насіння соняшника?

Насіння соняшнику давно стало звичною закускою, яку добре знають і люблять. Воно має характерний солонуватий і злегка горіховий смак, а сам процес поїдання часто перетворюється на окрему звичку – коли беруть одразу кілька насінин і розлущують їх одна за одною.

Для багатьох це частина відпочинку, яка не потребує поспіху. Втім, існує значно простіший спосіб упоратися зі шкаралупою без зайвих рухів.

Покладіть одну насінину між кутніми зубами й обережно натисніть, щоб шкаралупа тріснула. Потім язиком відділіть ядро від лушпиння, шкаралупу виплюньте у смітник або в інше непомітне місце, а насіння з’їжте. Далі просто повторюйте той самий рух із наступною насіниною,

– ділиться Джефф Вудворд, приватний шеф-кухар і власник ресторану The Rogue Chef у штаті Міссурі.

Саме завдяки такому способу можна легко і просто ласувати соняшниковим насінням!

