Картопляні кульки з шинкою та сиром – це просто неймовірна знахідка, яка викликає звикання. Ідеальне поєднання інгредієнтів, яке змусить всіх збігтися до столу, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати картопляні кульки з шинкою та сиром?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 800 грамів картоплі;

– сіль та перець до смаку;

– трішки петрушки;

– 4 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки тертого сиру;

начинка:

– 100 грамів шинки;

– 100 грамів твердого сиру пластинками:

панірування:

– 2 яйця;

– панірувальні сухарі;

– борошно;

– олія для смаження.

Приготування:

Спочатку відваріть очищену картоплю в підсоленій воді до готовності, розімніть її на однорідне пюре та дайте трохи охолонути. Додайте до маси дрібно нарізану петрушку, тертий сир, сіль, перець та борошно, після чого ретельно замісіть м'яке картопляне тісто. Для начинки підготуйте товсті скибочки шинки та пластинки твердого сиру. Візьміть невелику порцію тіста, сформуйте з нього коржик, покладіть у центр шматочок шинки із сиром та обережно загорніть краї, надаючи зразу овоїдної форми. Далі підготуйте все для панірування: збийте яйця в окремій мисці, а в інші місткості насипте борошно та сухарі. Кожен виріб спочатку обваляйте в борошні, потім занурте в яєчну суміш і наостанок щедро покрийте панірувальними сухарями. Викладайте зрази на добре розігріту сковорідку з достатньою кількістю олії та обсмажуйте на середньому вогні з обох боків до утворення насиченої золотої скоринки, щоб сир всередині встиг повністю розплавитися.

Яку картоплю обирати для зразів?

Щоб отримати по-справжньому ніжне та пухке пюре, професіонали радять обирати сорти з високим показником крохмалю, які мають властивість добре розварюватися. Найкращими варіантами вважаються "Слов’янка", "Беллароза" або "Артеміда", підказує ZAHID.NET.

Якщо ж ви не знаєте точної назви сорту, орієнтуйтеся на колір шкірки: біла картопля зазвичай солодша та готується швидше за рожеву. Також важливо використовувати саме зрілу, старішу картоплю, оскільки молоді бульби за своєю текстурою більше підходять для приготування супів чи літніх салатів.

