Холодні супи обожнюють усі, і навіть діти проситимуть додаткову порцію. 24 Канал зібрав кілька варіантів, серед яких ви точно знайдете щось собі до смаку.
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Як приготувати окрошку?
Це той суп, який ви точно приготуєте із задоволенням. Беремо рецепт yuliia.senych і насолоджуємося!
Інгредієнти:
– 400 грамів філе стегна;
– 3 – 4 картоплини;
– 5 яєць;
– 1 – 2 огірки;
– 100 грамів сметани;
– 100 грамів майонезу;
– кріп;
– пів чайної ложки лимонної кислоти;
– 3 літри води;
– сіль до смаку;
– гірчиця та лимонний сік.
Чудовий суп, який смакує у спеку: дивіться відео
Приготування:
- Заздалегідь відваріть до готовності картоплю, курячі яйця та м'ясне філе.
- М'ясо акуратно розділіть на волокна або подрібніть ножем, а очищені овочі та яйця ретельно наріжте однаковими дрібними кубиками.
- Дрібно нашинкуйте улюблену свіжу зелень і з'єднайте всі підготовлені інгредієнти у глибокій місткій каструлі.
- Додайте туди сметану, майонез і залийте основу чистою прохолодною водою.
- Приправте страву сіллю та лимонною кислотою, орієнтуючись на власний смак, після чого добре все вимішайте і відправте в холодильник для якісного охолодження.
- Готову окрошку подавайте до столу, за бажанням додавши трохи гострої гірчиці або свіжого лимонного соку для пікантності.
Як приготувати гаспачо?
Справжній подарунок для вашого столу з Іспанії. Головну страву літнього сезону легко приготувати з рецептом Shuba.
Інгредієнти:
– 900 грамів томатів;
– 50 грамів черствого хліба;
– 1 огірок;
– 1 цибуля шалот;
– 1 зубчик часнику;
– 30 мілілітрів винного оцту;
– 60 мілілітрів оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спочатку наріжте помідори четвертинками, а хліб – великими шматками, після чого покладіть хліб у чашу блендера, додайте томати й залиште все на 20 хвилин.
- Потім почистіть і дрібно наріжте огірок, часник та цибулю.
- Подрібніть помідори з хлібом до стану грубої каші, після чого додайте до них підготовлений огірок, цибулю, часник, оцет, пів чайної ложки солі та будь-які інші додаткові інгредієнти за бажанням.
- Продовжуючи збивати масу, поступово влийте оливкову олію і перебивайте суп, доки він не стане абсолютно однорідним.
- Обов'язково скуштуйте гаспачо, відрегулюйте смак сіллю чи оцтом, а для рідшої консистенції влийте трохи води.
- Наостанок покладіть готовий суп у холодильник на ніч, щоб він ідеально настоявся перед подачею.
Як приготувати вішисуаз?
А ще вам точно варто спробувати винахід французького шефа Луї Діа. Чому ж він був популярним у Нью-Йорку? Все просто: Луї був шефом у The Ritz-Carlton, де й створив цей шедевр.
Інгредієнти:
– 2 штуки порею;
– 1 цибуля;
– 2 картоплі;
– 300 мілілітрів овочевого бульйону або кип'яченої води;
– 200 мілілітрів вершків 33 %;
– 10 грамів вершкового масла 82%;
– 10 мілілітрів оливкової олії;
– петрушка;
– сіль;
– перець;
– грінки з білого хліба.
Приготування:
- Очистіть ріпчасту цибулю та ретельно промийте стебло порею, після чого наріжте їх акуратними кільцями.
- У каструлі розтопіть вершкове масло з додаванням оливкової олії та обсмажуйте обидва види цибулі протягом 8 – 10 хвилин, допоки вони не розм'якшаться і не покриються легкою золотистою скоринкою.
- Тим часом помийте, почистіть і наріжте невеликими кубиками картоплю.
- Додайте її до цибулі, залийте все гарячим бульйоном або кип'яченою водою, посоліть за смаком і варіть на мінімальному вогні приблизно 15 – 20 хвилин до повної готовності овочів.
- Потім влийте вершки і залиште суп на плиті ще на 5 хвилин.
- Зніміть каструлю з вогню і за допомогою занурювального блендера ретельно перебийте масу до стану гладкого, однорідного пюре, після чого повністю охолодіть страву.
- Перед подачею розлийте холодний вішісуаз у тарілки, доповніть хрусткими грінками та прикрасьте свіжою подрібненою петрушкою.