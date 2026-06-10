Холодные супы обожают все, и даже дети будут просить дополнительную порцию. 24 Канал собрал несколько вариантов, среди которых вы точно найдете что-то себе по вкусу.
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Как приготовить окрошку?
Это тот суп, который вы точно приготовите с удовольствием. Берем рецепт yuliia.senych и наслаждаемся!
Ингредиенты:
– 400 граммов филе бедра;
– 3 – 4 картофелины;
– 5 яиц;
– 1 – 2 огурца;
– 100 граммов сметаны;
– 100 граммов майонеза;
– укроп;
– пол чайной ложки лимонной кислоты;
– 3 литра воды;
– соль по вкусу;
– горчица и лимонный сок.
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Приготовление:
- Заранее отварите до готовности картофель, куриные яйца и мясное филе.
- Мясо аккуратно разделите на волокна или измельчите ножом, а очищенные овощи и яйца тщательно нарежьте одинаковыми мелкими кубиками.
- Мелко нашинкуйте любимую свежую зелень и соедините все подготовленные ингредиенты в глубокой вместительной кастрюле.
- Добавьте туда сметану, майонез и залейте основу чистой прохладной водой.
- Приправьте блюдо солью и лимонной кислотой, ориентируясь на собственный вкус, после чего хорошо все вымешайте и отправьте в холодильник для качественного охлаждения.
- Готовую окрошку подавайте к столу, по желанию добавив немного острой горчицы или свежего лимонного сока для пикантности.
Как приготовить гаспачо?
Настоящий подарок для вашего стола из Испании. Главное блюдо летнего сезона легко приготовить с рецептом Shuba.
Ингредиенты:
– 900 граммов томатов;
– 50 граммов черствого хлеба;
– 1 огурец;
– 1 лук шалот;
– 1 зубчик чеснока;
– 30 миллилитров винного уксуса;
– 60 миллилитров оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала нарежьте помидоры четвертинками, а хлеб – крупными кусками, после чего положите хлеб в чашу блендера, добавьте томаты и оставьте все на 20 минут.
- Затем почистите и мелко нарежьте огурец, чеснок и лук.
- Измельчите помидоры с хлебом до состояния грубой каши, после чего добавьте к ним подготовленный огурец, лук, чеснок, уксус, пол чайной ложки соли и любые другие дополнительные ингредиенты по желанию.
- Продолжая взбивать массу, постепенно влейте оливковое масло и перебивайте суп, пока он не станет абсолютно однородным.
- Обязательно попробуйте гаспачо, отрегулируйте вкус солью или уксусом, а для более жидкой консистенции влейте немного воды.
- Напоследок положите готовый суп в холодильник на ночь, чтобы он идеально настоялся перед подачей.
Как приготовить вишисуаз?
А еще вам точно стоит попробовать изобретение французского шефа Луи Диа. Почему же он был популярным в Нью-Йорке? Все просто: Луи был шефом в The Ritz-Carlton, где и создал этот шедевр.
Ингредиенты:
– 2 штуки порея;
– 1 лук;
– 2 картофеля;
– 300 миллилитров овощного бульона или кипяченой воды;
– 200 миллилитров сливок 33%;
– 10 граммов сливочного масла 82%;
– 10 миллилитров оливкового масла;
– петрушка;
– соль;
– перец;
– гренки из белого хлеба.
Приготовление:
- Очистите репчатый лук и тщательно промойте стебель порея, после чего нарежьте их аккуратными кольцами.
- В кастрюле растопите сливочное масло с добавлением оливкового масла и обжаривайте оба вида лука в течение 8 – 10 минут, пока они не размягчатся и не покроются легкой золотистой корочкой.
- Тем временем помойте, почистите и нарежьте небольшими кубиками картофель.
- Добавьте его к луку, залейте все горячим бульоном или кипяченой водой, посолите по вкусу и варите на минимальном огне примерно 15 – 20 минут до полной готовности овощей.
- Затем влейте сливки и оставьте суп на плите еще на 5 минут.
- Снимите кастрюлю с огня и с помощью погружного блендера тщательно перебейте массу до состояния гладкого, однородного пюре, после чего полностью охладите блюдо.
- Перед подачей разлейте холодный вишисуаз в тарелки, дополните хрустящими гренками и украсьте свежей измельченной петрушкой.