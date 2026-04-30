Картофельные шарики с ветчиной и сыром – это просто невероятная находка, которая вызывает привыкание. Идеальное сочетание ингредиентов, которое заставит всех сбежаться к столу, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить картофельные шарики с ветчиной и сыром?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 800 граммов картофеля;

– соль и перец по вкусу;

– немного петрушки;

– 4 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки тертого сыра;

начинка:

– 100 граммов ветчины;

– 100 граммов твердого сыра пластинками:

панировка:

– 2 яйца;

– панировочные сухари;

– мука;

– масло для жарки.

Так легко и аппетитно / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Сначала отварите очищенный картофель в подсоленной воде до готовности, разомните его в однородное пюре и дайте немного остыть. Добавьте к массе мелко нарезанную петрушку, тертый сыр, соль, перец и муку, после чего тщательно замесите мягкое картофельное тесто. Для начинки подготовьте толстые ломтики ветчины и пластинки твердого сыра. Возьмите небольшую порцию теста, сформируйте из него лепешку, положите в центр кусочек ветчины с сыром и осторожно заверните края, придавая сразу овойдную форму. Далее подготовьте все для панировки: взбейте яйца в отдельной миске, а в другие емкости насыпьте муку и сухари. Каждое изделие сначала обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь и напоследок щедро покройте панировочными сухарями. Выкладывайте зразы на хорошо разогретую сковородку с достаточным количеством масла и обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до образования насыщенной золотистой корочки, чтобы сыр внутри успел полностью расплавиться.

Какой картофель выбирать для зразов?

Чтобы получить по-настоящему нежное и воздушное пюре, профессионалы советуют выбирать сорта с высоким показателем крахмала, которые имеют свойство хорошо развариваться. Лучшими вариантами считаются "Славянка", "Беллароза" или "Артемида", подсказывает ZAHID.NET.

Если же вы не знаете точного названия сорта, ориентируйтесь на цвет кожуры: белый картофель обычно слаще и готовится быстрее розового. Также важно использовать именно зрелую, более старую картошку, поскольку молодые клубни по своей текстуре больше подходят для приготовления супов или летних салатов.

