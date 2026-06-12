"Мохито" с клубникой – один из фаворитов летнего сезона. Хорошие новости – вы легко можете сохранить этот вкус лета на зиму, сообщает портал Cookpad.
Интересно Этот трюк позволяет сохранить клубнику свежей в течение нескольких недель: храните ее только таким способом
Как приготовить компот «Мохито» с клубникой?
Ингредиенты:
– 0,5 литров клубники;
– 0,3 литра сахара;
– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
– 1 – 2 дольки лимона;
– 1 веточка мяты;
– 3 литра кипятка.
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Вкус лета в банке / Фото "Рецепты на все вкусы"
Приготовление:
- Для начала тщательно удалите с ягод все зеленые хвостики.
- После этого промойте очищенную клубнику вместе со свежей мятой под проточной водой и переложите их в трехлитровую стеклянную банку, заполняя ее примерно на пол-литра.
- Сюда же засыпьте сахар, добавьте кусочек лимона и немного лимонной кислоты для баланса вкуса и цвета.
- Залейте все содержимое кипятком и хорошо перемешайте, чтобы растворились сладкие кристаллы.
- Если вы планируете сохранить напиток на зиму, сразу герметично закатайте банку крышкой и переверните вверх дном для самостерилизации.
- Если же компот готовится для быстрого угощения, просто прикройте его и оставьте настаиваться в течение 20 – 30 минут.