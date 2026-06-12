"Мохито" с клубникой – один из фаворитов летнего сезона. Хорошие новости – вы легко можете сохранить этот вкус лета на зиму, сообщает портал Cookpad.

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Как приготовить компот «Мохито» с клубникой?

Ингредиенты:

– 0,5 литров клубники;

– 0,3 литра сахара;

– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;

– 1 – 2 дольки лимона;

– 1 веточка мяты;

– 3 литра кипятка.

Вкус лета в банке / Фото "Рецепты на все вкусы"

Приготовление: