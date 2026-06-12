"Мохіто" з полуницею є одним із фаворитів літнього сезону. Гарні новини – ви легко можете зберегти цей смак літа на зиму, розповідає портал Cookpad.
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Як приготувати компот "Мохіто" з полуницею?
Інгредієнти:
– 0,5 літра полуниці;
– 0,3 літра цукру;
– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;
– 1 – 2 дольки лимона;
– 1 гілочка м'яти;
– 3 літри кип'ятку.
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Смак літа в банці / Фото "Рецепти на всі смаки"
Приготування:
- Для початку ретельно видаліть із ягід усі зелені хвостики.
- Після цього промийте очищену полуницю разом зі свіжою м'ятою під проточною водою та перекладіть їх у трилітрову скляну банку, заповнюючи її приблизно на пів літра.
- Сюди ж засипте цукор, додайте шматочок лимона та трохи лимонної кислоти для балансу смаку й кольору.
- Залийте весь вміст крутим окропом і добре перемішайте, щоб розчинилися солодкі кристали.
- Якщо ви плануєте зберегти напій на зиму, відразу герметично закатайте банку кришкою та переверніть догори дном для самостерилізації.
- Якщо ж компот готується для швидкого частування, просто прикрийте його і залиште настоятися протягом 20 – 30 хвилин.