Якщо додати масло вже в готову гарячу кашу, воно лягає інакше – смак стає м’якшим, аромат відчувається краще, а сама текстура виходить приємнішою, інформує Tasting table. Як його краще додавати та яке масло обрати.

Як правильно додавати масло у кашу?

Його додають наприкінці, коли крупа вже зварилася і вогонь вимкнули або зменшили до мінімуму. Саме тоді масло плавиться рівномірно, не розшаровується. І загалом краще змішується з гарячою кашею. Якщо покласти його на початку варіння, частина смаку просто "загубиться" в процесі.

У готову кашу масло додають одразу після зняття з плити або за 1 – 2 хвилини до кінця, якщо страва ще доходить під кришкою. Такий спосіб підходить для гречки, рису, пшона, вівсянки, кукурудзяної каші. Масло встигає розтанути, обволікає крупу і робить смак м’якшим.

Чи можна зіпсувати кашу маслом / Фото Unsplash

Для молочних каш правило майже таке саме. Масло кладуть уже в гарячу готову масу, а не в холодне молоко. Так легше контролювати смак і жирність. Якщо хочеться виразнішого вершкового смаку, частину масла можна додати в каструлю, а маленький шматочок – вже просто в тарілку перед подачею.

Яке масло підходить найкраще: солодковершкове чи Гхі?

Солодковершкове масло варто обрати, коли важливий ніжний молочний смак. Воно дає м’якість і той знайомий вершковий аромат, який добре відчувається в готовій страві.

Гхі – це вже топлене масло без води і молочних частинок, тому смак у нього глибший, горіховий і більш концентрований.

Його теж можна додавати до каші, але слід зважати на кілька речей. У нього більш насичений, трохи горіховий аромат, тому воно сильніше відчувається в готовій каші. Для одних страв це плюс, для інших – зайвий акцент. Наприклад, у каші, яку будуть куштувати, як гарнір Гхі буде смакувати, а в ніжній молочній – ні.

Загалом правило таке, каша солона, ситна, з овочами або м’ясом, Гхі цілком доречне. Якщо йдеться про дитячу, молочну або просто домашню "класичну" кашу, зазвичай краще саме солодковершкове масло.

Як зварити вівсяну кашу з маслом?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 мл молока;

– 6 столових ложок вівсяних пластівців;

– 1 столова ложка цукру;

– 0,5 чайної ложки ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 банан.

Приготування:

Молоко влийте в невелику каструлю, поставте на вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Після закипання додайте цукор, ванільний цукор за бажанням і дрібку солі. Наприкінці всипте вівсяні пластівці, враховуючи час приготування, зазначений на упаковці, оскільки він може відрізнятися залежно від виду пластівців. Помішуючи, ще раз доведіть кашу до кипіння, після чого варіть приблизно 2 хвилини. Коли пластівці стануть м’якими, вимкніть вогонь, додайте банан, нарізаний шматочками, і вершкове масло. Усе добре перемішайте, накрийте каструлю кришкою, додатково укрийте рушником і залиште настоятися на 5 – 10 хвилин. Після настоювання кашу можна подавати до столу – вона виходить ніжною, ароматною та поживною.

