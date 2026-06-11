Мариновані кабачки – це надзвичайно смачна, корисна та проста у приготуванні зимова заготівля, яка чудово доповнить ваше меню. Обов’язково спробуйте цей перевірений рецепт, щоб особисто переконатися, наскільки легко й швидко створюється така апетитна консервація, радить Ania gotuje.
Читайте також Перестаньте додавати борошно у деруни: який інгредієнт працює краще
Як смачно замаринувати кабачки?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6 баночок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 2 кілограми кабачків;
– 3 чайні ложки спецій: каррі або гірос;
– 3/4 склянки 10% спиртового оцту;
– 5 склянок води;
– 6 зубчиків часнику;
– приблизно 200 грамів цукру;
– 1 плоска столова ложка кам'яної солі.
Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Ідеальне доповнення до буденних страв / Фото Ania gotuje
Приготування:
- Ретельно промийте кабачки холодною водою та обсушіть їх рушником.
- Не знімаючи шкірку, зріжте хвостики з обох боків, після чого подрібніть овочі одним із двох способів: наріжте кружальцями завтовшки до 1 сантиметра (у великих плодів обов'язково видаліть серцевину з насінням) або сформуйте з них однакові довгасті брусочки.
- Підготуйте чисті, простерилізовані окропом банки. Максимально щільно розкладіть шматочки кабачків у тару, додавши до кожної банки по одному очищеному зубчику часнику.
- Для маринаду налийте в каструлю 5 склянок води, всипте пів склянки цукру, столову ложку солі та 3 чайні ложки каррі, мексиканських спецій або приправи для гіросу.
- Помішуючи, доведіть суміш до кипіння, щоб розчинилися кристали, після чого влийте 3/4 склянки 10% оцту, прокип'ятіть розсіл ще до 5 хвилин і зніміть з вогню.
- Гарно перемішайте гарячий маринад, щоб спеції не осіли, і відразу розлийте по банках, повністю покриваючи овочі, але залишаючи 1 сантиметр до краю.
- Обережно потрусіть банки, щоб випустити повітряні бульбашки між шматочками, за потреби долийте ще трохи рідини і щільно закрутіть кришками.