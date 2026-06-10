Борошно часто дають як перевірений звʼязуючий інгредієнт, завдяки якому тісто тримається купи. Однак можна уникнути "забитості" дерунів і не втратити нічого у структурі страви, розповідає портал Pysznosci.

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Чому додавати борошно у деруни – помилка?

Річ у тім, що борошно при взаємодії з картопляним соком утворює клейковину. Через це замість хрустких оладок із вираженим смаком картоплі ви ризикуєте отримати глевкі, забиті та гумові "млинці", які до того ж швидко втрачають апетитний вигляд після охолодження.

Головна причина, чому рука тягнеться до борошна – це прагнення зв'язати надто рідке картопляне тісто. Картопля після натирання миттєво пускає сік, і якщо його не проконтролювати, маса стає водянистою. Проте борошно просто маскує проблему, вбираючи вологу і забиваючи страву, тоді як правильний підхід полягає в делікатному відтисканні зайвої рідини через марлю або дрібне сито перед замішуванням.

Улюблені деруни / Фото "Смачні та прості рецепти"

Замість борошна досвідчені кулінари одностайно рекомендують використовувати картопляний крохмаль. Найкраще не купувати його окремо, а добути природним шляхом: віджатому картопляному соку дають постояти кілька хвилин у мисці, після чого рідину обережно зливають, а білий осад, що залишився на дні, повертають назад до картоплі.

Цей трюк ідеально скріплює тісто, роблячи деруни ніжними всередині та гарантуючи ту саму омріяну золотисту скоринку. Якщо ж картопля молода або містить замало власного крохмалю, чудовою альтернативою стане звичайна манна крупа. Достатньо додати всього 1 – 2 столові ложки манки на середню порцію і дати тісту відпочити 10 – 15 хвилин перед смаженням.

За цей час крупа вбере надлишок соку, розбухне і під час контакту з гарячою олією створить неймовірний хрусткий ефект, абсолютно не обтяжуючи страву. Ще один секрет ідеальної текстури без жодного грама борошна – додавання дрібно натертої ріпчастої цибулі. Її вводять у масу безпосередньо в процесі подрібнення картоплі. Цибулевий сік не лише збагачує деруни класичним ароматом, а й завдяки фітонцидам та кислотам запобігає потемнінню картоплі, дозволяючи готовим оладкам залишатися світлими, апетитно золотавими та легкими.