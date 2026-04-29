Цей соус чудово доповнить мʼясо, рибу, овочі, салати та навіть піцу. Його приготування не потребує зусиль, а результат приємно дивує навіть досвідчених господинь, розповідає портал Ania gotuje.

Як приготувати часниковий соус?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій:

Інгредієнти:

– 2 зубчики часнику;

– пів склянки натурального йогурту;

– 4 столові ложки майонезу;

– 1/4 чайної ложки солі;

– дрібка перцю

Яскравий смак та вдала консистенція / Фото Ania gotuje

Приготування:

Очистьте два середні зубчики свіжого часнику та пропустіть їх через прес. У жодному разі не замінюйте свіжий продукт сушеним. До часнику в глибоку миску додайте близько шести столових ложок густого натурального йогурту з м’яким вершковим присмаком, посоліть і ретельно перемішайте. Дайте масі настоятися кілька хвилин, після чого введіть чотири столові ложки якісного майонезу. За бажанням майонез можна замінити аналогічною кількістю жирної сметани або додатковою порцією йогурту. На завершення додайте дрібку меленого перцю. Також для смаку можна спробувати додати трішки лимонного соку.

Як вибирати натуральний йогурт?

Насамперед вивчайте склад на етикетці. Ідеальний продукт має містити лише два інгредієнти: молоко та закваску (живі йогуртові культури), наголошує Wprost.

Уникайте варіантів із додаванням цукру, крохмалю, рослинних жирів, загущувачів чи консервантів. Також зверніть увагу на термін придатності та умови зберігання. Натуральний "живий" йогурт зазвичай зберігається 14 – 21 день.

