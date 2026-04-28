Мариновані печериці – одна з найпопулярніших закусок, адже не потребує ані витрат грошей, ані довгого стояння біля плити. Як зробити їх легко та швидко – розповідає ютуб-канал "Смаколик.юа".

Як швидко замаринувати печериці?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм печериць (краще брати невеличкі або порізати великі на декілька частин) ;

– 1,5 літра води (відварювання) + 500 мілілітрів для маринаду;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка солі;

– пів чайної ложки зерен коріандру;

– 2 бутони гвоздики;

– 1 лавровий лист;

– 3 горошини духмяного перцю;

– 5 горошин чорного перцю;

– 40 мілілітрів оцту.

Приготування:

Занурте печериці в 1,5 літра окропу з додаванням лимонної кислоти, яка збереже їхній світлий колір, і варіть 5 хвилин під кришкою. Готові гриби відкиньте на друшляк, щоб позбутися зайвої води. Для маринаду змішайте в 0,5 літра води, сіль, цукор, коріандр, гвоздику та суміш перців із лавровим листом. Щойно рідина закипить, влийте оцет і зніміть каструлю з вогню. Розкладіть гриби у дві стерилізовані півлітрові банки, залийте гарячим маринадом і щільно закрийте. Вже через 6 годин закуска готова до вживання, а зберігатися вона може до місяця часу.

Як вибрати печериці?

При виборі печериць насамперед звертайте увагу на їх колір та текстуру. Свіжі гриби повинні бути білими або злегка кремовими, без темних плям, вм’ятин чи слизу, підказує Onet.

На дотик вони мають бути щільними та пружними. Якщо гриб м’який або "гумовий", він уже почав втрачати вологу та смакові якості. Також обов’язково зазирніть під капелюшок: у найсвіжіших печериць плівка, що закриває пластинки, цілісна й щільно прилягає до ніжки.

Якщо вона розірвана і видно темні пластинки, то гриб уже повністю дозрів. Він матиме сильніший аромат, але під час готування швидше потемніє.

