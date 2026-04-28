Маринованные шампиньоны – одна из самых популярных закусок, ведь не требует ни затрат денег, ни долгого стояния у плиты. Как сделать их легко и быстро – рассказывает ютуб-канал "Смаколик.юа".

Как быстро замариновать шампиньоны?

Время : 20 минут

Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 килограмм шампиньонов (лучше брать небольшие или порезать большие на несколько частей) ;

– 1,5 литра воды (отваривания) + 500 миллилитров для маринада;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– пол чайной ложки зерен кориандра;

– 2 бутона гвоздики;

– 1 лавровый лист;

– 3 горошины душистого перца;

– 5 горошин черного перца;

– 40 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Окуните шампиньоны в 1,5 литра кипятка с добавлением лимонной кислоты, которая сохранит их светлый цвет, и варите 5 минут под крышкой. Готовые грибы откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней воды. Для маринада смешайте в 0,5 литра воды, соль, сахар, кориандр, гвоздику и смесь перцев с лавровым листом. Как только жидкость закипит, влейте уксус и снимите кастрюлю с огня. Разложите грибы в две стерилизованные пол-литровые банки, залейте горячим маринадом и плотно закройте. Уже через 6 часов закуска готова к употреблению, а храниться она может до месяца времени.

Как выбрать шампиньоны?

При выборе шампиньонов первым делом обращайте внимание на их цвет и текстуру. Свежие грибы должны быть белыми или слегка кремовыми, без темных пятен, вмятин или слизи, подсказывает Onet.

На ощупь они должны быть плотными и упругими. Если гриб мягкий или "резиновый", он уже начал терять влагу и вкусовые качества. Также обязательно загляните под шляпку: у самых свежих шампиньонов пленка, закрывающая пластинки, цельная и плотно прилегает к ножке.

Если она разорвана и видны темные пластинки, то гриб уже полностью созрел. Он будет иметь более сильный аромат, но во время готовки быстрее потемнеет.

