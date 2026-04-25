В них есть все, за что любят классический вариант – капуста, фарш, рис и томатная заливка, отмечает "Вкусности Юли". Но сам процесс значительно проще, а значит такое блюдо хорошо подходит на обед, когда хочется чего-то сытного без пол дня на кухне.

Как приготовить ленивые голубцы?

Время : 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов риса;

– 500 граммов белокочанной капусты;

– 2 луковицы;

– 2 моркови;

– 500 граммов фарша;

– масло для жарки;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

для заливки:

– половина подготовленной зажарки;

– 3 столовые ложки сметаны;

– 1 – 2 столовые ложки томатной пасты;

– 150 граммов домашнего кетчупа;

– 200 миллилитров воды;

– 1 зубчик чеснока;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Эти голубцы вам понравятся: смотрите видео

Приготовление:

Рис хорошо промойте, залейте стаканом воды, добавьте щепотку соли, накройте крышкой и поставьте вариться до готовности, после чего оставьте немного остыть. Тем временем для зажарки нарежьте 2 луковицы и натрите морковь, выложите овощи на сковородку с маслом и обжаривайте до мягкости. Капусту мелко нашинкуйте, а затем дополнительно измельчите ножом, чтобы она была как можно мельче. Половину готовой зажарки отложите отдельно для заливки, а к остальным добавьте капусту, немного посолите и тушите только до легкого размягчения, не передерживая. В большую миску выложите фарш, добавьте отваренный рис и тушеную капусту вместе с луком и морковью. Посолите, поперчите, по желанию добавьте любимые специи и хорошо вымешайте массу руками до однородности. Смоченными руками сформируйте голубцы – можно делать их круглыми или удлиненными, слегка уплотняя, чтобы они хорошо держали форму. Выложите заготовки в форму для запекания. Для заливки к отложенной зажарке добавьте сметану, томатную пасту, домашний кетчуп, воду, измельченный чеснок, соль и черный молотый перец. Все хорошо перемешайте до однородности и равномерно залейте голубцы. Форму поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50 минут. Если духовка электрическая, в конце можно включить обдув на 10 минут, чтобы поверхность слегка подрумянилась. Готовые ленивые голубцы получаются сочными, мягкими и очень ароматными.

Как резать лук и не плакать?

Лук заставляет плакать из-за летучих веществ, которые выделяются во время нарезания и раздражают глаза, пишет The kitchn. Чтобы этого было меньше, берут острый нож, а не тупой. Острое лезвие режет чисто и меньше раздавливает слои, поэтому в воздух попадает меньше раздражителей.

Помогает и холод – луковицу можно подержать 10–15 минут в холодильнике перед нарезанием. Корешок лучше срезать в последнюю очередь, потому что именно из этой части выделяется больше всего резкого сока. Резать лук удобно возле открытого окна, включенной вытяжки или хотя бы возле струи воздуха, чтобы испарения не шли прямо в глаза.

Еще одна мелочь, которая действительно работает, – не наклоняться низко над доской. Чем ближе лицо к луку, тем быстрее начинается "эффект слез".

