У них є все, за що люблять класичний варіант – капуста, фарш, рис і томатна заливка, зазначає "Смаколик Юлі". Але сам процес значно простіший, а отже така страва добре підходить на обід, коли хочеться чогось ситного без пів дня на кухні.

Як приготувати ліниві голубці?

Час : 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів рису;

– 500 грамів білокачанної капусти;

– 2 цибулини;

– 2 моркви;

– 500 грамів фаршу;

– олія для смаження;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

для заливки:

– половина підготовленої засмажки;

– 3 столові ложки сметани;

– 1 – 2 столові ложки томатної пасти;

– 150 грамів домашнього кетчупу;

– 200 мілілітрів води;

– 1 зубчик часнику;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Рис добре промийте, залийте склянкою води, додайте дрібку солі, накрийте кришкою й поставте варитися до готовності, після чого залиште трохи охолонути. Тим часом для засмажки наріжте 2 цибулини й натріть моркву, викладіть овочі на сковорідку з олією та обсмажуйте до м’якості. Капусту дрібно нашаткуйте, а потім додатково подрібніть ножем, щоб вона була якомога дрібнішою. Половину готової засмажки відкладіть окремо для заливки, а до решти додайте капусту, трохи посоліть і тушкуйте лише до легкого розм’якшення, не перетримуючи. У велику миску викладіть фарш, додайте відварений рис і тушковану капусту разом із цибулею та морквою. Посоліть, поперчіть, за бажанням додайте улюблені спеції й добре вимішайте масу руками до однорідності. Змоченими руками сформуйте голубці – можна робити їх круглими або видовженими, злегка ущільнюючи, щоб вони добре тримали форму. Викладіть заготовки у форму для запікання. Для заливки до відкладеної засмажки додайте сметану, томатну пасту, домашній кетчуп, воду, подрібнений часник, сіль і чорний мелений перець. Усе добре перемішайте до однорідності й рівномірно залийте голубці. Форму поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 50 хвилин. Якщо духовка електрична, наприкінці можна увімкнути обдув на 10 хвилин, щоб поверхня злегка підрум’янилася. Готові ліниві голубці виходять соковитими, м’якими й дуже ароматними.

Як різати цибулю і не плакати?

Цибуля змушує плакати через леткі речовини, які виділяються під час нарізання і подразнюють очі, пише The kitchn. Щоб цього було менше, беруть гострий ніж, а не тупий. Гостре лезо ріже чисто і менше розчавлює шари, тому в повітря потрапляє менше подразників.

Допомагає і холод – цибулину можна потримати 10–15 хвилин у холодильнику перед нарізанням. Корінець краще зрізати в останню чергу, бо саме з цієї частини виділяється найбільше різкого соку. Різати цибулю зручно біля відкритого вікна, увімкненої витяжки або хоча б біля струменя повітря, щоб випари не йшли просто в очі.

Ще одна дрібниця, яка справді працює, – не нахилятися низько над дошкою. Чим ближче обличчя до цибулі, тим швидше починається "ефект сліз".

