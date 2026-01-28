"Пьяная вишня" – это тот торт, который обожают абсолютно все. Этот яркий ягодный акцент станет прекрасным утешением в прохладные зимние вечера. А чтобы все прошло легко и без проблем, предлагаем делать его по рецепту любимой Лилии Цвит.

Как приготовить пляцок "Пьяная вишня"?

Время : 45 минут + пропитка

: 45 минут + пропитка Порций: 8

Ингредиенты:

корж:

– 120 граммов муки;

– 45 граммов какао;

– 190 граммов сахара;

– 1 чайная ложка соды;

– 70 миллилитров растительного масла;

– 150 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 1 столовая ложка уксуса;

крем:

– 600 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 130 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 60 граммов крахмала;

– 100 граммов масла;

– 400 граммов вишни;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка водки;

– 80 граммов шоколада + 1 столовая ложка масла.

Приготовление:

В миске смешайте муку, какао, соду и сахар. Влейте масло, уксус, молоко, добавьте яйца и замесите однородное тесто. Переложите его в форму, застеленную пергаментом, и поставьте выпекаться в микроволновку на несколько минут до готовности. Для крема в сотейнике соедините яйцо, сахар, ванильный сахар и крахмал, тщательно размешайте. Постепенно вливайте молоко, поставьте на слабый огонь и варите, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Добавьте масло и измельчите блендером до гладкости. Вишни пересыпьте сахаром, добавьте алкоголь и прогрейте на малом огне. Готовый бисквит разрежьте на три части, одну из них измельчите - она понадобится для крема. В крем добавьте вишни и крошку бисквита, перемешайте. Коржи слегка увлажните вишневым соком, выложите крем и накройте следующим слоем бисквита. Полейте торт растопленным шоколадом и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо стабилизировался.

Что делать, чтобы вишни не растекались?

Если вишня в торте удержит форму – он будет еще красивее и вкуснее. И поможет достичь желаемого один копеечный ингредиент, рассказывает Kuchnia.

Достаточно просто хорошо обвалять муку в кукурузном крахмале. Он выполнит роль панировки, которая не даст вишне опуститься или разлезться.

