"Пʼяна вишня" – це той торт, який обожнюють абсолютно всі. Цей яскравий ягідний акцент стане чудовою розрадою у прохолодні зимові вечори. А щоб все пройшло легко та без проблем, пропонуємо робити його за рецептом улюбленої Лілії Цвіт.
Як приготувати пляцок "Пʼяна вишня"?
- Час: 45 хвилин + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
корж:
– 120 грамів борошна;
– 45 грамів какао;
– 190 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– 70 мілілітрів олії;
– 150 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 1 столова ложка оцту;
крем:
– 600 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 130 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 60 грамів крохмалю;
– 100 грамів масла;
– 400 грамів вишні;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка горілки;
– 80 грамів шоколаду + 1 столова ложка масла.
Готуємо "Пʼяну вишню" без труднощів: відео
Приготування:
- У мисці змішайте борошно, какао, соду та цукор. Влийте олію, оцет, молоко, додайте яйця й замісіть однорідне тісто.
- Перекладіть його у форму, застелену пергаментом, і поставте випікатися в мікрохвильовку на кілька хвилин до готовності.
- Для крему в сотейнику з’єднайте яйце, цукор, ванільний цукор і крохмаль, ретельно розмішайте.
- Поступово вливайте молоко, поставте на слабкий вогонь і варіть, постійно помішуючи, доки маса не загусне. Додайте масло та подрібніть блендером до гладкості.
- Вишні пересипте цукром, додайте алкоголь і прогрійте на малому вогні.
- Готовий бісквіт розріжте на три частини, одну з них подрібніть — вона знадобиться для крему.
- У крем додайте вишні та крихту бісквіта, перемішайте. Коржі злегка зволожте вишневим соком, викладіть крем і накрийте наступним шаром бісквіта.
- Полийте торт розтопленим шоколадом і поставте в холодильник на кілька годин, щоб він добре стабілізувався.
Що робити, щоб вишні не розтікалися?
Якщо вишня у торті втримає форму – він буде ще красивішим та смачнішим. І допоможе досягнути бажаного один копійчаний інгредієнт, розповідає Kuchnia.
Достатньо просто добре обваляти борошно у кукурудзяному крохмалі. Він виконає роль панірування, яке не дасть вишні опуститися або розлізтися.
