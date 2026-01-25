Тірамісу – це той смаколик, від якого ніхто ніколи не відмовляється. Якщо немає багато часу робити оригінал, то на допомогу прийде швидкий аналог, який так само потішить улюбленим смаком, розповідає портал Przyslij przepis.

Читайте також Пиріг з бананами на пательні: величезна порція задоволення за кілька хвилин

Як швидко приготувати тірамісу?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів маскарпоне;

– 200 мілілітрів жирних вершків;

– 2 – 3 столові ложки цукрової пудри;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 150 – 200 грамів печива савоярді;

– 150 мілілітрів міцної охолодженої кави;

– 1 – 2 чайної ложки какао-порошку.

Десерт, який обожнюють усі / Фото Pixabay

Приготування:

Холодні вершки збийте з цукровою пудрою та ванільним цукром до м’яких піків, після чого обережно введіть маскарпоне й перемішайте до легкої, повітряної кремової текстури. Міцну каву заздалегідь зваріть і повністю охолодіть, за бажанням додайте кілька крапель алкоголю для класичного аромату тірамісу. Печиво швидко вмочуйте в каву, не даючи йому розмокнути, та викладайте шарами у форму або креманки, чергуючи з кремом. Завершіть десерт шаром крему й посипте какао через ситечко.

Чому вершки повинні бути охолодженими?

Під час збивання жири повинні утворити стійкий каркас. Саме у холодному стані жир твердий, тому частинки краще зчіплюються між собою, розповідає Haps.

А ще саме охолодження запобігає перетворенню вершків на масло. У теплому стані є ризик, що замість крему ви отримаєте саме такий продукт.

Що смачного приготувати?