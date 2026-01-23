Пачка вафель, кілька бюджетних інгредієнтів – і смачна трапеза вже практично на столі. Як зробити швидкий шедевр без витрат – розповідає користувачка TikTok innakluchnik31.
Як приготувати бюджетні рибні бризолі?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– склянка рису;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 яйце;
– банка сардин;
– 150 грамів твердого сиру;
– 1 упаковка вафель;
– сіль та перець до смаку.
Смачно годуємо рідних без витрат: відео
Приготування:
- Рис варимо, з моркви та цибулі робимо зажарку. Зʼєднуємо і добре перемішуємо.
- Додаємо тертий сир, розминаємо сардини, додаємо яйце, солимо та перчимо до смаку.
- Перемащуємо начинкою 4 вафлі, накриваємо рештою.
- Нарізаємо на порційні трикутнички.
- Вимочуємо у яйці та обсмажуємо до золотистості.
Як правильно варити рис?
Рис треба добре промити кілька разів. Якщо уникнути цього кроку – а так часто роблять – він буде дуже липким, розповідає Aldi.
Далі треба залити рис водою в пропорції 1:1,5 та не чіпати, поки вода не випарується. Так ви отримаєте ідеальний гарнір, який можна використати в інших стравах.
