Сучасний ритм життя передбачає багато клопотів, тому не потрібно додавати собі зайвих турбот ще й на кухні. Цей салат – чудова знахідка, яка стане вашим буденним джерелом енергії, розповідає TikTok air.hrum.

Як зробити салат із запеченого буряка?

  • Час: 10 хвилин + запікання буряка
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– запечений буряк;
– консервована кукурудза;
– зелена цибуля;
заправка:
– сметана;
– гірчиця в зернах;
– сіль та перець до смаку.

Готуємо салат, який приємно здивує: відео

Приготування:

  1. Буряк запікаємо у мультипечі при 180 градусах 50 хвилин. Можна також запекти його в духовці.
  2. Нарізаємо буряк кубиками, змішуємо з кукурудзою та цибулею.
  3. Змішуємо всі інгредієнти для заправки і заправляємо салат.

Який буряк обирати для салату?

Краще надати перевагу малим або середнім плодам. Обирайте буряк круглої форми – довгасті бувають менш солодкими, розповідає Haps.

Якщо купуєте буряк на ринку, подивіться на його зріз. Чим він темніший – тим солодший на смак.

