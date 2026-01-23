Сучасний ритм життя передбачає багато клопотів, тому не потрібно додавати собі зайвих турбот ще й на кухні. Цей салат – чудова знахідка, яка стане вашим буденним джерелом енергії, розповідає TikTok air.hrum.

До теми Посипте цим сковорідку, щоб картопля не прилипала: секрет досвідчених кулінарів

Як зробити салат із запеченого буряка?

Час : 10 хвилин + запікання буряка

: 10 хвилин + запікання буряка Порцій: 4

Інгредієнти:

– запечений буряк;

– консервована кукурудза;

– зелена цибуля;

заправка:

– сметана;

– гірчиця в зернах;

– сіль та перець до смаку.

Готуємо салат, який приємно здивує: відео

Приготування:

Буряк запікаємо у мультипечі при 180 градусах 50 хвилин. Можна також запекти його в духовці. Нарізаємо буряк кубиками, змішуємо з кукурудзою та цибулею. Змішуємо всі інгредієнти для заправки і заправляємо салат.

Який буряк обирати для салату?

Краще надати перевагу малим або середнім плодам. Обирайте буряк круглої форми – довгасті бувають менш солодкими, розповідає Haps.

Якщо купуєте буряк на ринку, подивіться на його зріз. Чим він темніший – тим солодший на смак.

Що смачного приготувати?