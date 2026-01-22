Немає кращого гарніру, аніж хрустка смажена картопелька. А який секрет треба використати, щоб жоден шматочок не пригорів до сковорідки – підказала суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко у своєму інстаграмі.
Як посмажити картоплю, щоб вона не приставала до пательні?
Спочатку треба добре розігріти велику кількість олії. Погано розігрітий жир є найчастішою причиною пригорання картоплі.
Смажимо картоплю без пригорання / Фото Pixabay
Потім треба просіяти невелику кількість борошна та швидко перемішати до однорідності. Завдяки цьому утвориться апетитна паніровка, яка надасть картоплі хрусткості, а пательня залишиться у безпеці.
Яка картопля найкраще підходить для смаження?
Для смаження треба брати картоплю з низьким або середнім рівнем крохмалю. Якщо він буде високим – вона просто розвалиться при приготуванні, наголошує Pysznosci.
Обирайте картоплю жовтого або кремового кольору з тонкою шкіркою. Саме така картопля стане ідеальною опцією для смаження.
