Сінабон в чашці – це смаколик, який легко можна приготувати паралельно кавою. Це просто, смачно та не потребує довгого часу очікування, розповідає TikTok afinka.official.

Як приготувати сінабон у чашці?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 4 столові ложки борошна;
– 2 столові ложки цукру;
– 1/4 чайної ложки розпушувача;
– 40 мілілітрів молока;
– 30 мілілітрів олії;
– 1 столова ложка топленого масла;
– 1 столова коричневого цукру шоколаду;
– 1 чайна ложка кориці.

Приготування:

  1. Змішуємо коричневий цукор, корицю та топлене масло.
  2. Окремо добре змішуємо решту інгредієнтів
  3. У чашку викладаємо дві суміші шарами.
  4. Ставимо на максимальну потужність у мікрохвильовку на 3 – 5 хвилин.

Яке борошно обирати для випічки?

Сорти борошна – це не так про якість, як про способи застосування. Про це мало хто знає, тому не отримує ідеальний результат, розповідає Beszamel.

Для випічки найкраще підходить борошно першого сорту. У ньому багато клейковини, тому воно ідеально доповнить улюблену здобу.

