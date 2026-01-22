Сінабон в чашці – це смаколик, який легко можна приготувати паралельно кавою. Це просто, смачно та не потребує довгого часу очікування, розповідає TikTok afinka.official.

Як приготувати сінабон у чашці?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 4 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки цукру;

– 1/4 чайної ложки розпушувача;

– 40 мілілітрів молока;

– 30 мілілітрів олії;

– 1 столова ложка топленого масла;

– 1 столова коричневого цукру шоколаду;

– 1 чайна ложка кориці.

Приготування:

Змішуємо коричневий цукор, корицю та топлене масло. Окремо добре змішуємо решту інгредієнтів У чашку викладаємо дві суміші шарами. Ставимо на максимальну потужність у мікрохвильовку на 3 – 5 хвилин.

Яке борошно обирати для випічки?

Сорти борошна – це не так про якість, як про способи застосування. Про це мало хто знає, тому не отримує ідеальний результат, розповідає Beszamel.

Для випічки найкраще підходить борошно першого сорту. У ньому багато клейковини, тому воно ідеально доповнить улюблену здобу.

