Якщо захотілося чогось смачного, поживного та оригінального, то ліниві чебуреки ідеально виконають ваші бажання. Вони не просто прості у приготуванні – ви робитимете їх із задоволенням, розповідає TikTok ptashka.oly.
Як приготувати ліниві чебуреки?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів яловичого фаршу;
– 1 цибуля;
– 150 мілілітрів води;
– пучок кінзи або петрушки;
– сіль, перець та сухий часник до смаку;
– 10 мінілавашів;
– олія для смаження.
Готуємо улюблені чебуреки із задоволення: відео
Приготування:
- Цибулю подрібнюємо на терці або в блендері з невеликою кількістю води до пюре.
- Додаємо її до фаршу разом із зеленню, сіллю, перцем і сухим часником.
- Вливаємо воду та добре вимішуємо, щоб маса стала соковитою.
- Мінілаваші швидко зволожуємо холодною водою з обох боків. На одну половину викладаємо фарш, накриваємо другою й щільно защипуємо краї.
- Смажимо на сковорідці з олією як класичні чебуреки, або з мінімальною кількістю жиру. Також можна запекти їх в духовці чи приготувати в аерогрилі.
Як обрати фарш на чебуреки?
"Золотим" стандартом вважають поєднання свинини та яловичини – ідеальний баланс жирності та смаку. Що стосується пропорцій, то йдеться про 50/50 або 60/40, розповідає Przepisy.
Можна також обирати інші види мʼяса, але памʼятайте – фарш на чебуреки не може бути пісним. Якщо маєте пісні частини, варто додати до них трішки сала.
