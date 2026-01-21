Если захотелось чего-то вкусного, питательного и оригинального, то ленивые чебуреки идеально выполнят ваши желания. Они не просто просты в приготовлении – вы будете делать их с удовольствием, рассказывает TikTok ptashka.oly.

Кстати Сельдь "а-ля лосось" за 5 минут: закуска, которая всех влюбляет

Как приготовить ленивые чебуреки?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов говяжьего фарша;

– 1 лук;

– 150 миллилитров воды;

– пучок кинзы или петрушки;

– соль, перец и сухой чеснок по вкусу;

– 10 минилавашей;

– масло для жарки.

Готовим любимые чебуреки с удовольствием: видео

@ptashka.oly Ленивые чебуреки Ингредиенты Говяжий фарш - 500 г Лук - 1 шт Вода - 125–150 мл Кинза или петрушка - 1 пучок Соль - по вкусу Черный молотый перец - по вкусу Сухой чеснок - по вкусу Мини-лаваши - 10 шт Масло - для жарки Приготовление Лук натираем на терке или перебиваем в блендере с 2 ст. л. воды до состояния пюре. Добавляем к фаршу вместе с измельченной зеленью, солью, перцем и сухим чесноком. Вливаем 100 мл воды и вымешиваем руками. Затем постепенно добавляем еще воду, пока фарш не станет очень сочным (у меня ушло около 150 мл). Мини-лаваши быстро смачиваем холодной водой с обеих сторон - только увлажнить, не размачивать. На половину лаваша выкладываем 1–1,5 ст. л. фарша, накрываем второй половиной и плотно защипываем края (удобнее вилкой). Жарим: - на сковороде - в большем количестве масла, как классические чебуреки - или с минимальным количеством - для легкого варианта Также можно готовить в духовке или аэрогриле. Золотистая корочка, невероятный аромат и очень сочная начинка - это любовь с первого укуса ? Сохраняйте рецепт и готовьте на здоровье. ♬ The Sims Theme - Steve Jablonsky

Приготовление:

Лук измельчаем на терке или в блендере с небольшим количеством воды до пюре. Добавляем его к фаршу вместе с зеленью, солью, перцем и сухим чесноком. Вливаем воду и хорошо вымешиваем, чтобы масса стала сочной. Минилаваши быстро увлажняем холодной водой с обеих сторон. На одну половину выкладываем фарш, накрываем второй и плотно защипываем края. Жарим на сковороде с маслом как классические чебуреки, или с минимальным количеством жира. Также можно запечь их в духовке или приготовить в аэрогриле.

Как выбрать фарш на чебуреки?

"Золотым" стандартом считают сочетание свинины и говядины – идеальный баланс жирности и вкуса. Что касается пропорций, то речь идет о 50/50 или 60/40, рассказывает Przepisy.

Можно также выбирать другие виды мяса, но помните – фарш на чебуреки не может быть постным. Если есть постные части, стоит добавить к ним немного сала.

Что еще вкусного сделать?