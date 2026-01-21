Если захотелось чего-то вкусного, питательного и оригинального, то ленивые чебуреки идеально выполнят ваши желания. Они не просто просты в приготовлении – вы будете делать их с удовольствием, рассказывает TikTok ptashka.oly.
Кстати Сельдь "а-ля лосось" за 5 минут: закуска, которая всех влюбляет
Как приготовить ленивые чебуреки?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов говяжьего фарша;
– 1 лук;
– 150 миллилитров воды;
– пучок кинзы или петрушки;
– соль, перец и сухой чеснок по вкусу;
– 10 минилавашей;
– масло для жарки.
Готовим любимые чебуреки с удовольствием: видео
Приготовление:
- Лук измельчаем на терке или в блендере с небольшим количеством воды до пюре.
- Добавляем его к фаршу вместе с зеленью, солью, перцем и сухим чесноком.
- Вливаем воду и хорошо вымешиваем, чтобы масса стала сочной.
- Минилаваши быстро увлажняем холодной водой с обеих сторон. На одну половину выкладываем фарш, накрываем второй и плотно защипываем края.
- Жарим на сковороде с маслом как классические чебуреки, или с минимальным количеством жира. Также можно запечь их в духовке или приготовить в аэрогриле.
Как выбрать фарш на чебуреки?
"Золотым" стандартом считают сочетание свинины и говядины – идеальный баланс жирности и вкуса. Что касается пропорций, то речь идет о 50/50 или 60/40, рассказывает Przepisy.
Можно также выбирать другие виды мяса, но помните – фарш на чебуреки не может быть постным. Если есть постные части, стоит добавить к ним немного сала.
Что еще вкусного сделать?
Попробуйте салат "Россоли" – финский шедевр из элементарной свеклы.
А еще вам точно пригодится простой рецепт простой рецепт ленивой лазаньи.