Ленивая лазанья – это тот случай, когда можно сэкономить много усилий, абсолютно не жертвуя вкусом. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом из TikTok ptashka.oly и почувствовать колоритный вкус Италии.

Пригодится Вареные яйца почистятся за секунду: какой способ работает в разы лучше соли

Как приготовить ленивую лазанью?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов говяжьего фарша;

– 1 небольшой лук;

– 1 небольшая морковь;

– 100 граммов томатного соуса;

– 300 миллилитров воды;

– 100 миллилитров сливок;

– 200 граммов сыра;

– 2 веточки свежего базилика;

– 1 зубчик чеснока;

– соль, перец и прованские травы по вкусу.

Готовим лазанью без лишних усилий: видео

Приготовление:

Выложите в чашу аэрогриля или форму для запекания обжаренную морковь с луком. Добавьте фарш, измельченный чеснок, томатный соус, воду и специи. Хорошо перемешайте массу, тщательно разбивая комочки фарша. Выложите пасту: можете взять листы лазаньи, поломать их и установить вертикально, чтобы они заполнили форму по высоте, или использовать короткую пасту. Следите, чтобы паста была полностью покрыта соусом. Полейте все сливками и поставьте в духовку или аэрогриль на 40 минут при 200 градусах. Достаньте блюдо, посыпьте измельченным базиликом и щедро присыпьте тертым сыром. Верните обратно в аэрогриль еще на 7 минут при 200 градусов, пока сыр расплавится и подрумянится.

Как выбрать качественный говяжий фарш?

Главный показатель – цвет. Он должен быть ярко-красным или насыщенно-пурпурным, подсказывает портал Pysznosci.

Если вы купили фарш в упаковке и он сверху красный, а внутри буроватого оттенка – ничего страшного. Это вполне нормальная реакция на отсутствие кислорода, поэтому вопросов к качеству мяса нет.

Что еще вкусного приготовить?