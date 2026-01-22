Синабон в чашке – это вкусняшка, которую легко можно приготовить параллельно с кофе. Это просто, вкусно и не требует долгого времени ожидания, рассказывает TikTok afinka.official.

Как приготовить синабон в чашке?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 4 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1/4 чайной ложки разрыхлителя;

– 40 миллилитров молока;

– 30 миллилитров растительного масла;

– 1 столовая ложка топленого масла;

– 1 столовая коричневого сахара шоколада;

– 1 чайная ложка корицы.

Делаем вкусный десерт в микроволновке: видео

Приготовление:

Смешиваем коричневый сахар, корицу и топленое масло. Отдельно хорошо смешиваем остальные ингредиенты В чашку выкладываем две смеси слоями. Ставим на максимальную мощность в микроволновку на 3 – 5 минут.

Какую муку выбирать для выпечки?

Сорта муки – это не так о качестве, как о способах применения. Об этом мало кто знает, поэтому не получает идеальный результат, рассказывает Beszamel.

Для выпечки лучше всего подходит мука первого сорта. В ней много клейковины, поэтому она идеально дополнит любимую сдобу.

