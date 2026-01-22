Синабон в чашке – это вкусняшка, которую легко можно приготовить параллельно с кофе. Это просто, вкусно и не требует долгого времени ожидания, рассказывает TikTok afinka.official.

Как приготовить синабон в чашке?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 4 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1/4 чайной ложки разрыхлителя;
– 40 миллилитров молока;
– 30 миллилитров растительного масла;
– 1 столовая ложка топленого масла;
– 1 столовая коричневого сахара шоколада;
– 1 чайная ложка корицы.

Приготовление:

  1. Смешиваем коричневый сахар, корицу и топленое масло.
  2. Отдельно хорошо смешиваем остальные ингредиенты
  3. В чашку выкладываем две смеси слоями.
  4. Ставим на максимальную мощность в микроволновку на 3 – 5 минут.

Какую муку выбирать для выпечки?

Сорта муки – это не так о качестве, как о способах применения. Об этом мало кто знает, поэтому не получает идеальный результат, рассказывает Beszamel.

Для выпечки лучше всего подходит мука первого сорта. В ней много клейковины, поэтому она идеально дополнит любимую сдобу.

