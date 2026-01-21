Трескающееся печенье – это то лакомство, которое вы прекрасно знаете, но так редко им наслаждаетесь. Это нужно исправлять – по рецепту из TikTok victoria_didus его можно делать хоть каждый день!

К теме Ленивый рулет для занятых: идеальный вариант лакомства на скорую руку

Как приготовить "трескающееся" печенье?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 20+ штук

Ингредиенты:

– 50 граммов какао-порошка;

– 175 граммов сахара;

– 85 миллилитров масла;

– 2 яйца;

– 150 граммов муки;

– 6 граммов разрыхлителя;

– щепотка соли;

– сахарная пудра.

Невероятное печенье без лишних усилий: видео

Приготовление:

В миске соединяем масло, сахар и какао, тщательно перемешиваем до гладкой массы. Добавляем яйца и щепотку соли, еще раз хорошо вымешиваем. Всыпаем разрыхлитель и муку, замешиваем мягкое тесто и ставим его в холодильник примерно на 1 – 1,5 часа. Из охлажденного теста формируем небольшие шарики диаметром до 3 сантиметров, щедро обваливаем их в сахарной пудре и выкладываем на противень с пергаментом, оставляя расстояние. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут.

Почему это печенье трескается?

Весь секрет – в перепаде температуры и эффекте пудры. Когда холодное тесто попадает в духовку, из серединки выделяется пар, который приводит к тресканию, рассказывает Smakosze.

Зато пудра вытягивает влагу с поверхности печенья. Благодаря этому трещинки получаются аппетитными и эстетичными.

Что еще вкусненького приготовить?