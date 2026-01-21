Трескающееся печенье – это то лакомство, которое вы прекрасно знаете, но так редко им наслаждаетесь. Это нужно исправлять – по рецепту из TikTok victoria_didus его можно делать хоть каждый день!
Как приготовить "трескающееся" печенье?
- Время: 25 минут
- Порций: 20+ штук
Ингредиенты:
– 50 граммов какао-порошка;
– 175 граммов сахара;
– 85 миллилитров масла;
– 2 яйца;
– 150 граммов муки;
– 6 граммов разрыхлителя;
– щепотка соли;
– сахарная пудра.
Невероятное печенье без лишних усилий: видео
Приготовление:
- В миске соединяем масло, сахар и какао, тщательно перемешиваем до гладкой массы.
- Добавляем яйца и щепотку соли, еще раз хорошо вымешиваем.
- Всыпаем разрыхлитель и муку, замешиваем мягкое тесто и ставим его в холодильник примерно на 1 – 1,5 часа.
- Из охлажденного теста формируем небольшие шарики диаметром до 3 сантиметров, щедро обваливаем их в сахарной пудре и выкладываем на противень с пергаментом, оставляя расстояние.
- Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут.
Почему это печенье трескается?
Весь секрет – в перепаде температуры и эффекте пудры. Когда холодное тесто попадает в духовку, из серединки выделяется пар, который приводит к тресканию, рассказывает Smakosze.
Зато пудра вытягивает влагу с поверхности печенья. Благодаря этому трещинки получаются аппетитными и эстетичными.
