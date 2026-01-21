Тріскаюче печиво – цей той смаколик, який ви чудово знаєте, але так рідко ним насолоджуєтеся. Це потрібно виправляти – за рецептом з TikTok victoria_didus його можна робити хоч кожного дня!
Як приготувати "тріскаюче" печиво?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 20+ штук
Інгредієнти:
– 50 грамів какао-порошку;
– 175 грамів цукру;
– 85 мілілітрів олії;
– 2 яйця;
– 150 грамів борошна;
– 6 грамів розпушувача;
– дрібка солі;
– цукрова пудра.
Приготування:
- У мисці з’єднуємо олію, цукор і какао, ретельно перемішуємо до гладкої маси.
- Додаємо яйця та дрібку солі, ще раз добре вимішуємо.
- Всипаємо розпушувач і борошно, замішуємо м’яке тісто та ставимо його в холодильник приблизно на 1 – 1,5 години.
- З охолодженого тіста формуємо невеликі кульки діаметром до 3 сантиметри, щедро обвалюємо їх у цукровій пудрі й викладаємо на деко з пергаментом, залишаючи відстань.
- Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці близько 10 хвилин.
Чому це печиво тріскається?
Увесь секрет – у перепаді температури та ефекті пудри. Коли холодне тісто потрапляє у духовку, з серединки виділяється пара, яка призводить до тріскання, розповідає Smakosze.
Натомість пудра витягує вологу з поверхні печива. Завдяки цьому тріщинки виходять апетитними та естетичними.
