Така закуска готується простіше, ніж здається, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток Аlionakarpiuk. Вона легко замінює магазинну ковбасу для бутербродів, салатів і щоденного столу.

Як приготувати домашню варену ковбасу?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих четвертинок;

– 1 цибулина ріпчастої цибулі;

– 1 морква;

– 2 лаврові листки;

– 0,5 чайної ложки меленого перцю;

– 1 чайна ложка солі;

– 30–50 мілілітрів бурякового соку;

– 27 грамів желатину;

– вода.

Готуємо апетитну ковбасу вдома: відео

Приготування:

Куряче м’ясо промити, викласти в каструлю разом із очищеними цибулею та морквою, додати лавровий лист, сіль і перець, залити водою та довести до кипіння. Після закипання зменшити вогонь до мінімуму й варити близько двох годин, поки м’ясо легко не відділятиметься від кісток. Готовий бульйон злити в окрему ємність і відкласти. Для бурякового соку буряк натерти на дрібній тертці або подрібнити блендером і відтиснути рідину. Відварене м’ясо зняти з кісток, за потреби злегка підсолити, додати приблизно 150 мілілітрів бульйону та буряковий сік, після чого перебити масу заглибним блендером до однорідної консистенції. В окремій посудині з’єднати 100 мілілітрів бульйону кімнатної температури з желатином, добре перемішати й залишити на 5 – 10 хвилин для набухання, далі обережно прогріти в мікрохвильовій печі, не доводячи до кипіння. Розтоплений желатин влити в м’ясну масу та ще раз ретельно перебити блендером. У пластиковій пляшці з-під води або соку зрізати верхню частину, наповнити її підготовленою м’ясною сумішшю й поставити в холодильник на 3 – 4 години до повної стабілізації. Після застигання акуратно розрізати пляшку ножицями та дістати готову домашню варену ковбасу.

Які спеції добре підходять для курятини?

Існує чотири основні категорії приправ: сіль, перець, цукор або інші підсолоджувачі, пише Allrecipes. Кожен тип підкреслює низку смакових профілів страви та надає їй своїх унікальних властивостей, щоб додати глибини та дражнити смакові рецептори.

Для курки також ідеально підходять чебрець, шавлія, майоран, розмарин, перець і мускатний горіх. Ще не будуть зайвими куркума, паприка та селерова сіль.

Які страви варто приготувати?