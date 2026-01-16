Головний секрет бограча – дотримання рецептури та ретельний підбір спецій. Тоді вдасться досягнути ефекту "димку" та ідеальної текстури страви навіть вдома на плиті, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Буде цікаво Суші-запіканка існує: рецепт для тих, хто обожнює роли і не хоче витрачатися

Як приготувати бограч вдома?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм яловичини;

– 80 грамів сала;

– 2 цибулини;

– 1 кілограм картоплі;

– 2 помідори;

– 2 солодкі перці;

– 15 грамів паприки;

– 2 зубчики часнику;

– 1 морква;

– дрібка солі і перцю;

– 1 грам меленого кмину.

Перша страва, яку обожнюють усі / Фото

Приготування:

Дрібно наріжте сало, цибулю очистьте й наріжте кубиками. Розігрійте сало на сковороді, щоб витопився жир, додайте цибулю й обсмажте до золотистості. Всипте паприку, швидко перемішайте й зніміть з вогню. М’ясо наріжте кубиками приблизно по 2 сантиметри. Картоплю та моркву очистьте й наріжте кубиками, помідори, перець і часник дрібно подрібніть. У каструлі з товстим дном розігрійте трохи олії та обсмажте м’ясо. Коли воно підрум’яниться, додайте картоплю, моркву, часник і кмин. Влийте трохи води, зменште вогонь і залиште тушкуватися. Додайте помідори та перець, посоліть і поперчіть. Долийте воду, доведіть до кипіння, після чого зменште вогонь. Злегка підігрійте сало з цибулею, перекладіть у каструлю й готуйте бограч під кришкою ще близько 20 хвилин.

Як вибрати яловичину для бограча?

Бограч – це страва, яку треба довго тушкувати, тому вирізка та інше преміальне мʼясо тут не підійдуть. Найкраще підійдуть шия або лопатка, які подарують гарний навар, радить портал "Закарпаття".

Також можна використати гомілку. У ній багато жилок, які під час приготування перетворюються на желе, тому дехто вважає саме це мʼясо беззаперечним фаворитом.

Чим смачненьким потішити близьких?