Головний секрет бограча – дотримання рецептури та ретельний підбір спецій. Тоді вдасться досягнути ефекту "димку" та ідеальної текстури страви навіть вдома на плиті, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Буде цікаво Суші-запіканка існує: рецепт для тих, хто обожнює роли і не хоче витрачатися
Як приготувати бограч вдома?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 кілограм яловичини;
– 80 грамів сала;
– 2 цибулини;
– 1 кілограм картоплі;
– 2 помідори;
– 2 солодкі перці;
– 15 грамів паприки;
– 2 зубчики часнику;
– 1 морква;
– дрібка солі і перцю;
– 1 грам меленого кмину.
Перша страва, яку обожнюють усі / Фото
Приготування:
- Дрібно наріжте сало, цибулю очистьте й наріжте кубиками.
- Розігрійте сало на сковороді, щоб витопився жир, додайте цибулю й обсмажте до золотистості.
- Всипте паприку, швидко перемішайте й зніміть з вогню. М’ясо наріжте кубиками приблизно по 2 сантиметри.
- Картоплю та моркву очистьте й наріжте кубиками, помідори, перець і часник дрібно подрібніть. У каструлі з товстим дном розігрійте трохи олії та обсмажте м’ясо.
- Коли воно підрум’яниться, додайте картоплю, моркву, часник і кмин. Влийте трохи води, зменште вогонь і залиште тушкуватися.
- Додайте помідори та перець, посоліть і поперчіть. Долийте воду, доведіть до кипіння, після чого зменште вогонь.
- Злегка підігрійте сало з цибулею, перекладіть у каструлю й готуйте бограч під кришкою ще близько 20 хвилин.
Як вибрати яловичину для бограча?
Бограч – це страва, яку треба довго тушкувати, тому вирізка та інше преміальне мʼясо тут не підійдуть. Найкраще підійдуть шия або лопатка, які подарують гарний навар, радить портал "Закарпаття".
Також можна використати гомілку. У ній багато жилок, які під час приготування перетворюються на желе, тому дехто вважає саме це мʼясо беззаперечним фаворитом.
Чим смачненьким потішити близьких?
За нагоди приготуйте суп харчо – він зігріє навіть у найлютіший мороз.
А ще вам точно сподобається доповнити чаювання манником "Одна склянка".