Главный секрет бограча – соблюдение рецептуры и тщательный подбор специй. Тогда удастся достичь эффекта "дымка" и идеальной текстуры блюда даже дома на плите, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
Как приготовить бограч дома?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 килограмм говядины;
– 80 граммов сала;
– 2 луковицы;
– 1 килограмм картофеля;
– 2 помидора;
– 2 сладких перца;
– 15 граммов паприки;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 морковь;
– щепотка соли и перца;
– 1 грамм молотого тмина.
Первое блюдо, которое обожают все / Фото
Приготовление:
- Мелко нарежьте сало, лук очистите и нарежьте кубиками.
- Разогрейте сало на сковороде, чтобы вытопился жир, добавьте лук и обжарьте до золотистости.
- Всыпьте паприку, быстро перемешайте и снимите с огня. Мясо нарежьте кубиками примерно по 2 сантиметра.
- Картофель и морковь очистите и нарежьте кубиками, помидоры, перец и чеснок мелко измельчите. В кастрюле с толстым дном разогрейте немного масла и обжарьте мясо.
- Когда оно подрумянится, добавьте картофель, морковь, чеснок и тмин. Влейте немного воды, уменьшите огонь и оставьте тушиться.
- Добавьте помидоры и перец, посолите и поперчите. Долейте воду, доведите до кипения, после чего уменьшите огонь.
- Слегка подогрейте сало с луком, переложите в кастрюлю и готовьте бограч под крышкой еще около 20 минут.
Как выбрать говядину для бограча?
Бограч – это блюдо, которое надо долго тушить, поэтому вырезка и другое премиальное мясо здесь не подойдут. Лучше всего подойдут шея или лопатка, которые подарят хороший навар, советует портал "Закарпатье".
Также можно использовать голень. В ней много жилок, которые во время приготовления превращаются в желе, поэтому некоторые считают именно это мясо безоговорочным фаворитом.
