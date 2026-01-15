Когда идей уже нет, а сладенького к чаю хочется, на помощь всегда придет шоколадный манник. Это легкий и нежный пирог, с которым ваши перерывы наполнятся уютом и спокойствием, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.
Как приготовить шоколадный манник
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 600 миллилитров кефира;
– 400 граммов манки;
– 6 яиц;
– 150 граммов сливочного масла;
– 300 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 2 пакетика ванильного сахара;
– 2 чайные ложки соды;
– 2 столовые ложки лимонного сока или уксуса;
– 80 граммов какао;
– 200 граммов муки;
– 1 плитка шоколада;
– 3 вафли с карамелью;
– 30 граммов орехов.
Вкусный пирог на каждый день / Фото Cookpad
Приготовление:
- Смешайте кефир с манкой и оставьте набухать примерно на 1 час.
- Мягкое или растопленное масло соедините с щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром, перемешайте.
- Добавьте яйца, взбейте венчиком, всыпьте соду, погашенную лимонным соком.
- Вмешайте какао, затем муку.
- Добавьте манку с кефиром и еще раз хорошо перемешайте до однородности. Шоколад, орехи и вафли мелко нарежьте.
- Форму застелите пергаментом, выложите половину теста, распределите начинку и накройте остальным тестом.
- Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте 40 – 45 минут до сухой шпажки.
Как выбрать натуральный шоколад?
Какао – основа натурального шоколада. Убедитесь, чтобы его содержание в продукте было не менее 80%, советует Kuchnia.
Избегайте продуктов, на этикетках которых указаны консерванты или растительные жиры. Эти компоненты точно не станут подарком для вашего десерта и организма.
