Коли ідей вже немає, а солоденького до чаю хочеться, на допомогу завжди прийде шоколадний манник. Це легкий та ніжний пиріг, з яким ваші перерви наповняться затишком та спокоєм, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
Як приготувати шоколадний манник
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 600 мілілітрів кефіру;
– 400 грамів манки;
– 6 яєць;
– 150 грамів вершкового масла;
– 300 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 2 пакетики ванільного цукру;
– 2 чайні ложки соди;
– 2 столові ложки лимонного соку або оцту;
– 80 грамів какао;
– 200 грамів борошна;
– 1 плитка шоколаду;
– 3 вафлі з карамеллю;
– 30 грамів горіхів.
Смачнющий пиріг на кожен день / Фото Cookpad
Приготування:
- Змішайте кефір із манкою та залиште набухати приблизно на 1 годину.
- М’яке або розтоплене масло з’єднайте з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром, перемішайте.
- Додайте яйця, збийте вінчиком, всипте соду, погашену лимонним соком.
- Вмішайте какао, потім борошно.
- Додайте манку з кефіром і ще раз добре перемішайте до однорідності. Шоколад, горіхи та вафлі дрібно наріжте.
- Форму застеліть пергаментом, викладіть половину тіста, розподіліть начинку й накрийте рештою тіста.
- Поставте у духовку, розігріту до 180 градусів, і випікайте 40 – 45 хвилин до сухої шпажки.
Як вибрати натуральний шоколад?
Какао – основа натурального шоколаду. Переконайтеся, щоб його вміст у продукті був не менше 80%, радить Kuchnia.
Уникайте продуктів, на етикетках яких вказані консерванти або рослинні жири. Ці компоненти точно не стануть подарунком для вашого десерту та організму.
