Коли ідей вже немає, а солоденького до чаю хочеться, на допомогу завжди прийде шоколадний манник. Це легкий та ніжний пиріг, з яким ваші перерви наповняться затишком та спокоєм, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Як приготувати шоколадний манник

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 600 мілілітрів кефіру;

– 400 грамів манки;

– 6 яєць;

– 150 грамів вершкового масла;

– 300 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 2 пакетики ванільного цукру;

– 2 чайні ложки соди;

– 2 столові ложки лимонного соку або оцту;

– 80 грамів какао;

– 200 грамів борошна;

– 1 плитка шоколаду;

– 3 вафлі з карамеллю;

– 30 грамів горіхів.

Смачнющий пиріг на кожен день / Фото Cookpad

Приготування:

Змішайте кефір із манкою та залиште набухати приблизно на 1 годину. М’яке або розтоплене масло з’єднайте з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром, перемішайте. Додайте яйця, збийте вінчиком, всипте соду, погашену лимонним соком. Вмішайте какао, потім борошно. Додайте манку з кефіром і ще раз добре перемішайте до однорідності. Шоколад, горіхи та вафлі дрібно наріжте. Форму застеліть пергаментом, викладіть половину тіста, розподіліть начинку й накрийте рештою тіста. Поставте у духовку, розігріту до 180 градусів, і випікайте 40 – 45 хвилин до сухої шпажки.

Як вибрати натуральний шоколад?

Какао – основа натурального шоколаду. Переконайтеся, щоб його вміст у продукті був не менше 80%, радить Kuchnia.

Уникайте продуктів, на етикетках яких вказані консерванти або рослинні жири. Ці компоненти точно не стануть подарунком для вашого десерту та організму.

