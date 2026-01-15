Коли ідей вже немає, а солоденького до чаю хочеться, на допомогу завжди прийде шоколадний манник. Це легкий та ніжний пиріг, з яким ваші перерви наповняться затишком та спокоєм, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Як приготувати шоколадний манник

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 600 мілілітрів кефіру;
– 400 грамів манки;
– 6 яєць;
– 150 грамів вершкового масла;
– 300 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 2 пакетики ванільного цукру;
– 2 чайні ложки соди;
– 2 столові ложки лимонного соку або оцту;
– 80 грамів какао;
– 200 грамів борошна;
– 1 плитка шоколаду;
– 3 вафлі з карамеллю;
– 30 грамів горіхів.

Шоколадний манник

Смачнющий пиріг на кожен день / Фото Cookpad

Приготування:

  1. Змішайте кефір із манкою та залиште набухати приблизно на 1 годину.
  2. М’яке або розтоплене масло з’єднайте з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром, перемішайте.
  3. Додайте яйця, збийте вінчиком, всипте соду, погашену лимонним соком.
  4. Вмішайте какао, потім борошно.
  5. Додайте манку з кефіром і ще раз добре перемішайте до однорідності. Шоколад, горіхи та вафлі дрібно наріжте.
  6. Форму застеліть пергаментом, викладіть половину тіста, розподіліть начинку й накрийте рештою тіста.
  7. Поставте у духовку, розігріту до 180 градусів, і випікайте 40 – 45 хвилин до сухої шпажки.

Як вибрати натуральний шоколад?

Какао – основа натурального шоколаду. Переконайтеся, щоб його вміст у продукті був не менше 80%, радить Kuchnia.

Уникайте продуктів, на етикетках яких вказані консерванти або рослинні жири. Ці компоненти точно не стануть подарунком для вашого десерту та організму.

