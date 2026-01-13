Усі знають, що варити яйця потрібно у добре підсоленій воді, щоб чистити їх було легше. Який інгредієнт працює в рази ефективніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Smakosze.

Читайте також Не переплачуйте за "Рафаелло", їх можна приготувати вдома: відомі цукерки з простих інгредієнтів

Як легко почистити варені яйця?

Вам не потрібно додаткових інгредієнтів або складних маніпуляцій. Цілком достатньо лише ложки.

Беремо яйце і акуратно стукаємо по ньому широким кінцем ложки. Стукаємо акуратно, але впевнено, поки не почуємо дзвінкий тріск.

Секрет, який стане у пригоді / Фото Pixabay

Після цього варимо яйця у звичний спосіб – і їх чищення займатиме секунди! Справа у тому, що тріск сигналізує про від шкаралупи відокремилася внутрішня мембрана – саме вона прилипає до білка та створює труднощі при чищенні яєць.

Як перевірити свіжість яєць?

Візьміть склянку води та опустіть в неї яйце. Якщо воно одразу пішло на дно – можна не турбуватися про свіжість, підказує Haps.

Якщо воно зупинилося на половині стакана, його ще можна вживати. А якщо яйце піднялося на поверхню – їсти його не можна у жодному випадку.

Що цікавого приготувати?