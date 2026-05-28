Таке масло добре смакує не лише з хлібом чи круасанами. Його можна подати до гарячої картоплі, овочів, риби або просто поставити на стіл замість звичайного масла – і навіть проста вечеря одразу матиме зовсім інший настрій, розповідає інстаграм gordynovskaya.

Читайте також Кисла полуниця ще не вирок: один кухонний трюк робить ягоди солодшими за кілька хвилин

Як зробити збите масло з лимоном?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 180 грамів вершкового масла жирністю 82%;
– 60 мілілітрів вершків жирністю від 30%;
– цедра 1 лимона;
– сіль до смаку.

Така намазка вам сподобається: дивіться відео

Google Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Приготування:

  1. М’яке вершкове масло перекладіть у глибоку миску, додайте сіль і вершки.
  2. Спочатку перемішайте все ложкою приблизно 1 хвилину – це допоможе уникнути бризок під час збивання й зробить масу більш однорідною.
  3. Після цього додайте дрібно натерту цедру лимона та ще раз добре перемішайте.
  4. Далі починайте збивати масло міксером на низьких обертах приблизно 3 хвилини. За цей час маса стане ніжною, легкою та повітряною.
  5. Готове збите масло можна одразу подавати до столу – воно чудово смакує з хлібом, круасанами або гарячими стравами. За бажанням смак можна змінювати різними додатками.
  6. Для сирного варіанту підійде тертий пармезан або інший твердий сир. Для середземноморського смаку можна додати подрібнені оливки, в’ялені томати та базилік.
  7. Гостріший варіант вийде з чилі, паприкою або часниковим порошком.
  8. Також добре смакують трав’яні поєднання з розмарином, чебрецем, кропом чи петрушкою. Для солодкої версії можна використати мед, ваніль або дрібку кориці.