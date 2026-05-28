Таке масло добре смакує не лише з хлібом чи круасанами. Його можна подати до гарячої картоплі, овочів, риби або просто поставити на стіл замість звичайного масла – і навіть проста вечеря одразу матиме зовсім інший настрій, розповідає інстаграм gordynovskaya.
Як зробити збите масло з лимоном?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти
– 180 грамів вершкового масла жирністю 82%;
– 60 мілілітрів вершків жирністю від 30%;
– цедра 1 лимона;
– сіль до смаку.
Така намазка вам сподобається: дивіться відео
Приготування:
- М’яке вершкове масло перекладіть у глибоку миску, додайте сіль і вершки.
- Спочатку перемішайте все ложкою приблизно 1 хвилину – це допоможе уникнути бризок під час збивання й зробить масу більш однорідною.
- Після цього додайте дрібно натерту цедру лимона та ще раз добре перемішайте.
- Далі починайте збивати масло міксером на низьких обертах приблизно 3 хвилини. За цей час маса стане ніжною, легкою та повітряною.
- Готове збите масло можна одразу подавати до столу – воно чудово смакує з хлібом, круасанами або гарячими стравами. За бажанням смак можна змінювати різними додатками.
- Для сирного варіанту підійде тертий пармезан або інший твердий сир. Для середземноморського смаку можна додати подрібнені оливки, в’ялені томати та базилік.
- Гостріший варіант вийде з чилі, паприкою або часниковим порошком.
- Також добре смакують трав’яні поєднання з розмарином, чебрецем, кропом чи петрушкою. Для солодкої версії можна використати мед, ваніль або дрібку кориці.