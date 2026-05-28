Такое масло хорошо сочетается не только с хлебом или круассанами. Его можно подать к горячему картофелю, овощей, рыбы или просто поставить на стол вместо обычного масла – и даже простой ужин сразу будет иметь совсем другое настроение, рассказывает инстаграм gordynovskaya.
Как сделать взбитое масло с лимоном?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты
– 180 граммов сливочного масла жирностью 82%;
– 60 миллилитров сливок жирностью от 30%;
– цедра 1 лимона;
– соль по вкусу.
Такая намазка вам понравится: смотрите видео
Приготовление:
- Мягкое сливочное масло переложите в глубокую миску, добавьте соль и сливки.
- Сначала перемешайте все ложкой примерно 1 минуту – это поможет избежать брызг во время взбивания и сделает массу более однородной.
- После этого добавьте мелко натертую цедру лимона и еще раз хорошо перемешайте.
- Далее начинайте взбивать масло миксером на низких оборотах примерно 3 минуты. За это время масса станет нежной, легкой и воздушной.
- Готовое взбитое масло можно сразу подавать к столу – оно прекрасно сочетается с хлебом, круассанами или горячими блюдами. По желанию вкус можно менять различными добавками.
- Для сырного варианта подойдет тертый пармезан или другой твердый сыр. Для средиземноморского вкуса можно добавить измельченные оливки, вяленые томаты и базилик.
- Более острый вариант получится с чили, паприкой или чесночным порошком.
- Также хорошо смакуют травяные сочетания с розмарином, тимьяном, укропом или петрушкой. Для сладкой версии можно использовать мед, ваниль или щепотку корицы.