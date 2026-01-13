Печиво Oreo дає контраст текстур, глибший шоколадний акцент і робить десерт сучаснішим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток Yummy.lera. Торт отримає особливий акцент, хоча докладати зусиль для цього не доведеться.
Цікаво Він набагато смачніший за вінегрет: салат з двох інгредієнтів, від якого усі шаленіють
Як приготувати особливий сметанник?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 450 грамів печива Oreo;
– 130 грамів вершкового масла;
– 2 яйця;
– 75 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 50 грамів борошна;
– 500 грамів сметани жирністю від 20 відсотків;
– 100 грамів вершкового масла.
Готуємо улюблений торт з дитинства: відео
Приготування:
- Відокремте кремову начинку від печива, а саме печиво подрібніть у блендері до дрібної крихти.
- Додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте до однорідності. Дві третини крихти викладіть у роз’ємну форму діаметром 18 сантиметрів, щільно утрамбуйте, формуючи дно і бортики, після чого приберіть форму в холодильник.
- Яйця з’єднайте з цукром, сіллю та борошном, добре перемішайте, додайте сметану й кремову начинку з печива, що залишилася, і, постійно помішуючи, варіть масу на середньому вогні до загущення.
- Дайте крему охолонути до кімнатної температури. М’яке вершкове масло збийте міксером кілька хвилин до пишності, поступово введіть охолоджену сметанну масу та збийте до гладкої однорідної консистенції.
- Викладіть начинку на підготовлену основу, зверху рівномірно посипте крихтою, що залишилася, і поставте десерт у холодильник щонайменше на ніч для стабілізації та просочення.
Як довго можна тримати сметану відкритою?
Найкраще використати відкриту сметану протягом 7 – 10 днів. Звичайно, її слід тримати у холодильнику, пише ПІК. Молоко або йогурт після відкриття зазвичай залишаються придатними 5 – 7 днів, але лише за умови, що упаковка щільно закрита або продукт перелитий у герметичний контейнер.
Сметану можна залишати в оригінальній тарі, якщо вона добре закривається, або перекласти в чистий контейнер із кришкою. Важливо завжди набирати її чистою ложкою – сторонні бактерії скорочують термін зберігання.
Що смачненького приготувати?
Спробуйте суші-шаурму – і ви ніколи вже не замовлятимете доставку.
А ще вам у пригоді точно стануть козацькі пиріжки, які не черствіють.