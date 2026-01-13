Печенье Oreo дает контраст текстур, более глубокий шоколадный акцент и делает десерт более современным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток Yummy.lera. Торт получит особый акцент, хотя прилагать усилия для этого не придется.
Как приготовить особенный сметанник?
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 450 граммов печенья Oreo;
– 130 граммов сливочного масла;
– 2 яйца;
– 75 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 50 граммов муки;
– 500 граммов сметаны жирностью от 20 процентов;
– 100 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Отделите кремовую начинку от печенья, а само печенье измельчите в блендере до мелкой крошки.
- Добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте до однородности. Две трети крошки выложите в разъемную форму диаметром 18 сантиметров, плотно утрамбуйте, формируя дно и бортики, после чего уберите форму в холодильник.
- Яйца соедините с сахаром, солью и мукой, хорошо перемешайте, добавьте сметану и кремовую начинку из печенья, оставшуюся, и, постоянно помешивая, варите массу на среднем огне до загустения.
- Дайте крему остыть до комнатной температуры. Мягкое сливочное масло взбейте миксером несколько минут до пышности, постепенно введите охлажденную сметанную массу и взбейте до гладкой однородной консистенции.
- Выложите начинку на подготовленную основу, сверху равномерно посыпьте крошкой, оставшейся, и поставьте десерт в холодильник минимум на ночь для стабилизации и пропитки.
Как долго можно держать сметану открытой?
Лучше всего использовать открытую сметану в течение 7 – 10 дней. Конечно, ее следует держать в холодильнике, пишет ПИК. Молоко или йогурт после открытия обычно остаются пригодными 5 – 7 дней, но только при условии, что упаковка плотно закрыта или продукт перелит в герметичный контейнер.
Сметану можно оставлять в оригинальной таре, если она хорошо закрывается, или переложить в чистый контейнер с крышкой. Важно всегда набирать ее чистой ложкой – посторонние бактерии сокращают срок хранения.
