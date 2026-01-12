Такое блюдо хорошо подходит для домашнего ужина или посиделок в кругу друзей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток Daria.cooks. Когда хочется удивить чем-то новым с любимым вкусом – стоит приготовить мини суши-шаурму.

Как приготовить суши-шаурму?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов сухого риса для суши;

– 150 граммов креветок;

– 150 граммов крабовых палочек;

– 250 граммов крем-сыра;

– пол огурца;

– 1 авокадо;

– пикантный соус на основе майонеза и соуса шрирача – по вкусу;

– 4 листа нори;

– 100 миллилитров пшеничной муки;

– 50 миллилитров воды;

– панко – для панировки;

– масло – для обжарки;

– соль – по вкусу;

– черный перец – по вкусу;

– лимонный сок – по вкусу.

Легкий способ приготовления суши-шаурмы: видео

Приготовление:

Рис тщательно промойте, отварите до готовности и полностью остудите. Креветки замаринуйте с солью, перцем, сухим чесноком и каплей масла, после чего быстро обжарьте на сковороде до готовности. Огурец и авокадо нарежьте тонкой соломкой. Крабовые палочки разберите на волокна, креветки нарежьте кусочками. Майонез смешайте с соусом шрирача до однородной пикантной заправки. Коврик для суши плотно оберните пищевой пленкой, выложите на него лист нори и увлажненными руками равномерно распределите слой риса. Поочередно выложите огурец, авокадо, крем-сыр, краб, немного соуса и креветки, после чего аккуратно сверните ролл с помощью коврика. Готовый ролл разрежьте пополам, каждую часть окуните в кляр из муки и воды до консистенции сметаны, обваляйте в панко и обжарьте в разогретом масле до равномерной золотистой корочки.

Как сварить рис за 5 минут?

Поместите воду и рис в миску, пригодную для использования в микроволновой печи, пишет Recipe tine ats. Накройте крышкой и готовьте в микроволновой печи на высокой мощности.

Подождите 5 минут или пока вода не впитается, затем разрыхлите вилкой. Вот и все – рис готов к использованию!

