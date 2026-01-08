Нежное тесто и воздушные бортики – один из главных секретов идеальной пиццы, перед которой просто невозможно устоять. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала Przepisy Aleksandry и порадовать себя любимым блюдом.

Читайте также 10 минут - и торт готов: как сделать десерт из 3 ингредиентов без выпекания

Как сделать удачное тесто на пиццу?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 3 стакана пшеничной муки;

– 1 стакан газированной воды;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 1 куриное яйцо;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 0,5 столовой ложки сахара;

– 0,5 чайной ложки пищевой соды.

Тесто – главный секрет идеальной пиццы / Фото Pixabay

Приготовление:

В большую миску просейте пшеничную муку, добавьте соль, сахар и соду, хорошо перемешайте сухие ингредиенты. В отдельной миске соедините яйцо, газированную минеральную воду и масло, перемешайте до однородности. Полученную жидкую смесь влейте в муку и замешайте мягкое, вязкое тесто. Постепенно добавьте остальную муку и вымесите эластичное тесто. При необходимости подсыпьте еще немного муки, но тесто должно оставаться мягким, не крутым. Тесто готово – можно сразу использовать для приготовления пиццы.

Почему на минералке тесто получается удачным?

Весь секрет – в пузырьках. Они действуют как естественный разрыхлитель, поэтому тесто получается воздушным, рассказывает Kuchnia.

Еще одно преимущество – эластичность. Кальций и магний крепче связывают белок в муке, поэтому с тестом легко работать.

Что интересного приготовить?