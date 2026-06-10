Вареники с вишней – одно из традиционных блюд для празднования Ивана Купала. Чтобы они получились идеальными на вид и удивительными на вкус, стоит воспользоваться рецептом портала Shuba.

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Как сделать вареники с вишней?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов пшеничной муки;

– 500 граммов вишни;

– 300 миллилитров молока;

– 3 чайные ложки сахара;

– 1 яйцо;

– 30 граммов манной крупы;

– 10 миллилитров подсолнечного масла.

Порция наслаждения / Скриншот из видео Ирины Рудневской

Приготовление: