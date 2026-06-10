Вареники з вишнею – одна з традиційних страв для святкування Івана Купала. Аби вони вийшли ідеальними на вигляд та дивовижними на смак, варто скористатися рецептом порталу Shuba.

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Як зробити вареники з вишнею?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів пшеничного борошна;

– 500 грамів вишні;

– 300 мілілітрів молока;

– 3 чайні ложки цукру;

– 1 яйце;

– 30 грамів манної крупи;

– 10 мілілітрів соняшникової олії.

Порція насолоди / Скриншот з відео Ірини Рудневської

Приготування: