Сочетание – хрустящего хлеба, расплавленного сыра и мясной начинки создают феерию вкуса. Такое блюдо подходит и для неожиданных гостей, и для домашнего перекуса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis.
Интересно Приготовьте вафельный торт "Сникерс" за 15 минут: рецепт от Лилии Цвит
Как приготовить особые горячие бутерброды?
- Время: 15 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 6 ломтиков поджаренного хлеба;
– 4 – 6 ломтиков салями;
– 10 ломтиков копченого бекона;
– 4 ломтика сыра чеддер;
– несколько листьев салата;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 столовые ложки горчицы;
– 2 чайные ложки сливочного масла.
Любимые горячие бутерброды / Фото przyslij przepis
Приготовление:
- Поджарьте хлеб на сковородке или в тостере до легкой румяности.
- Бекон обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки. Четыре ломтика теплого хлеба смажьте сливочным маслом – это сделает сэндвич особенно хрустящим и ароматным.
- Положите один ломтик хлеба маслом вниз, смажьте его майонезом, выложите часть хрустящего бекона и листья салата, накройте вторым ломтиком хлеба, смазанным майонезом.
- Далее намажьте горчицу, выложите сыр чеддер, салями, остальной бекон и снова салат, после чего накройте еще одним ломтиком сыра.
- Верхний кусочек хлеба смажьте маслом, изнутри – горчицей и накройте сэндвич. Переложите его в разогретую духовку и запекайте несколько минут, пока сыр полностью не расплавится, а хлеб не станет золотисто-коричневым и аппетитно хрустящим.
Какой хлеб лучше всего подходит для горячих бутербродов?
Лучше всего подходит пшеничный хлеб – тостовый или нарезной, пишет Finedining lovers. Он равномерно подрумянивается, не крошится и хорошо выдерживает сыр, соусы и начинку.
Важно, чтобы хлеб был не слишком свежим – тогда он лучше запекается и не расползается. Для более выразительного вкуса можно выбрать чиабату или багет.
Что еще стоит попробовать?
Приготовьте шедевральный торт из 3 ингредиентов – он станет вашим любимым десертом.
А еще за 10 минут можно сделать целую гору печенья.