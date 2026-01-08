Поєднання – хрумкого хліба, розплавленого сиру і м’ясної начинки створюють феєрію смаку. Така страва підходить і для несподіваних гостей, і для домашнього перекусу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis.

Цікаво Приготуйте вафельний торт "Снікерс" за 15 хвилин: рецепт від Лілії Цвіт

Як приготувати особливі гарячі бутерброди?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 6 скибочок підсмаженого хліба;

– 4 – 6 скибочок салямі;

– 10 скибочок копченого бекону;

– 4 скибочки сиру чеддер;

– кілька листків салату;

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки гірчиці;

– 2 чайні ложки вершкового масла.

Улюблені гарячі бутерброди / Фото przyslij przepis

Приготування:

Підсмажте хліб на сковорідці або в тостері до легкої рум’яності. Бекон обсмажте на сухій сковороді до хрусткої скоринки. Чотири скибочки теплого хліба змастіть вершковим маслом – це зробить сендвіч особливо хрустким і ароматним. Покладіть одну скибочку хліба маслом донизу, змастіть її майонезом, викладіть частину хрусткого бекону та листя салату, накрийте другою скибочкою хліба, змащеною майонезом. Далі намастіть гірчицю, викладіть сир чеддер, салямі, решту бекону й знову салат, після чого накрийте ще однією скибочкою сиру. Верхній шматочок хліба змастіть маслом, зсередини – гірчицею та накрийте сендвіч. Перекладіть його у розігріту духовку та запікайте кілька хвилин, доки сир повністю не розплавиться, а хліб не стане золотисто-коричневим і апетитно хрустким.

Який хліб найкраще підходить для гарячих бутербродів?

Найкраще підходить пшеничний хліб – тостовий або нарізний, пише Finedining lovers. Він рівномірно підрум’янюється, не кришиться й добре витримує сир, соуси та начинку.

Важливо, щоб хліб був не надто свіжим – тоді він краще запікається і не розповзається. Для більш виразного смаку можна обрати чіабату або багет.

