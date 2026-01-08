Поєднання – хрумкого хліба, розплавленого сиру і м’ясної начинки створюють феєрію смаку. Така страва підходить і для несподіваних гостей, і для домашнього перекусу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis.
Цікаво Приготуйте вафельний торт "Снікерс" за 15 хвилин: рецепт від Лілії Цвіт
Як приготувати особливі гарячі бутерброди?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 6 скибочок підсмаженого хліба;
– 4 – 6 скибочок салямі;
– 10 скибочок копченого бекону;
– 4 скибочки сиру чеддер;
– кілька листків салату;
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки гірчиці;
– 2 чайні ложки вершкового масла.
Улюблені гарячі бутерброди / Фото przyslij przepis
Приготування:
- Підсмажте хліб на сковорідці або в тостері до легкої рум’яності.
- Бекон обсмажте на сухій сковороді до хрусткої скоринки. Чотири скибочки теплого хліба змастіть вершковим маслом – це зробить сендвіч особливо хрустким і ароматним.
- Покладіть одну скибочку хліба маслом донизу, змастіть її майонезом, викладіть частину хрусткого бекону та листя салату, накрийте другою скибочкою хліба, змащеною майонезом.
- Далі намастіть гірчицю, викладіть сир чеддер, салямі, решту бекону й знову салат, після чого накрийте ще однією скибочкою сиру.
- Верхній шматочок хліба змастіть маслом, зсередини – гірчицею та накрийте сендвіч. Перекладіть його у розігріту духовку та запікайте кілька хвилин, доки сир повністю не розплавиться, а хліб не стане золотисто-коричневим і апетитно хрустким.
Який хліб найкраще підходить для гарячих бутербродів?
Найкраще підходить пшеничний хліб – тостовий або нарізний, пише Finedining lovers. Він рівномірно підрум’янюється, не кришиться й добре витримує сир, соуси та начинку.
Важливо, щоб хліб був не надто свіжим – тоді він краще запікається і не розповзається. Для більш виразного смаку можна обрати чіабату або багет.
Що ще варто спробувати?
Приготуйте шедевральний торт з 3 інгредієнтів – він стане вашим улюбленим десертом.
А ще за 10 хвилин можна зробити цілу гору печива.